Carlos Segovia asegura que "los errores del juez Peinado" no deben quitar el foco sobre los hechos de Begoña Gómez: "Eso se tiene que investigar"

El subdirector de 'El Mundo' sostiene que los posibles excesos del juez Juan Carlos Peinado deben revisarse, pero insiste en que no pueden desviar la atención de los indicios sobre Begoña Gómez. Además, lamenta que el Gobierno siga sin hacer autocrítica ni ofrecer explicaciones sobre estos hechos.

El subdirector de 'El Mundo' Carlos Segovia se ha referido a la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de remitir al promotor de la acción disciplinaria el auto del juez Juan Carlos Peinado, quien abrió juicio oral a Begoña Gómez. Este paso pretende determinar si las declaraciones del magistrado, en las que sugirió que la Policía podría facilitar una eventual fuga de Gómez, constituyen una falta grave.

En este contexto, Segovia ha afirmado: "La desmesura y los errores en la instrucción de Juan Carlos Peinado deberán ser revisados, sin duda. Pero eso no debe quitar el foco de los hechos y de los indicios señalados, no ya por las llamadas organizaciones del fango, como suele decir el Gobierno, sino por la Fiscalía Europea, por el interventor general del Estado y por la Universidad Complutense, que están apuntando a hechos graves por parte de la esposa del presidente del Gobierno".

Por tanto, para Segovia, "todo esto debe investigarse. Se podrán corregir los excesos del juez Peinado, pero los hechos tienen que esclarecerse. Lamentablemente, el Gobierno sigue sin hacer autocrítica ni ofrecer explicaciones sobre estas cuestiones".

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