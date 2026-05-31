El fiscal del caso de Lola Flores con Hacienda recuerda que la artista lo llamó "chiquillo" en el juicio: "Luego me llamó 'señor fiscal'"

Luis Jordana de Pozas fue el fiscal del 'Caso Lola Flores' y cuenta en Anatomía de... cómo se desarrolló aquel juicio y las consecuencias mediáticas y en la sociedad que tuvo aquel escándalo.

Anatomía de... revive esta noche uno de los capítulos más difíciles en la vida de Lola Flores: su enfrentamiento con Hacienda y el proceso judicial que la sentó en el banquillo de los acusados a finales de los años 80.

El programa recupera imágenes de los informativos de la época que anunciaban el inicio del caso. "La actriz y cantante Lola Flores ha sido procesada por un presunto delito fiscal a lo largo de varios años", informaban entonces los medios.

Mamen Mendizábal recuerda que los problemas comenzaron en 1987, cuando la Fiscalía exigió a la artista una fianza de 145 millones de pesetas por un presunto delito fiscal. La situación era especialmente delicada porque, además de la deuda reclamada, existía una amenaza real de ingreso en prisión. No es solo que no hubiera pagado, sino que Lola Flores no había presentado nunca la declaración de la renta.

Durante el juicio, la propia artista reconocía no tener claro nada de aquello. "Yo sé que he pagado toda la vida", respondió cuando fue preguntada por los años comprendidos entre 1982 y 1985.

Luis Jordana de Pozas, fiscal del caso, revive hoy aquellos días en Anatomía de.... El jurista recuerda una escena que, vista décadas después, le sigue llamando la atención. En las imágenes del juicio parece dirigirse a Lola Flores con una dureza inusual, algo que él mismo se apresura a matizar.

"Hemos visto un momento de mi interrogatorio y parece que la estoy abroncando. No la estoy abroncando", asegura. Según explica, la vista se celebró en una enorme sala del edificio que hoy ocupa el Tribunal Supremo, con techos muy altos y una acústica complicada. "Yo no sé si esta mujer tenía alguna dificultad de audición, pero es que no me oía. Entonces yo tenía que hablar muy alto", recuerda entre risas. "Me ha asustado cuando me he visto a mí mismo", reconoce.

El fiscal explica que la querella estaba motivada porque, según denunció la Hacienda Pública, la artista no había presentado la declaración de la renta entre 1982 y 1986. Además, la situación se agravaba porque tampoco lo había hecho durante los cinco años anteriores. "Eso es delito fiscal", resume.

Más allá del procedimiento judicial, Jordana de Pozas conserva un recuerdo muy distinto de Lola Flores al de su condena por fraude. De hecho, rememora con humor cómo fue el primer encuentro entre ambos. Él rondaba los 30 años y ella ya era una de las artistas más populares del país. Tenía más de 60. "Me llamó 'chiquillo'. 'Chiquillo, cantidad de datos te cabe en la cabeza'", recuerda que le dijo. Después, añade, pasó a tratarlo de "señor fiscal", pero aquella primera impresión nunca se le olvidó.

El retrato que dibuja coincide con el que ofrecen quienes mejor la conocieron. María del Monte la define como "una gallina clueca" que ayudaba a todo el mundo y mantenía a muchas familias gracias a su trabajo. Mariola Orellana, que fue su mánager entre 1992 y 1995, asegura que tenía "una generosidad extrema" y una enorme facilidad para ganar dinero. "Ella era conocidísima, lo que quería era llevar España a todos lados", recuerda también Orellana sobre una artista que triunfó dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por eso, pese a la gravedad del caso, el fiscal insiste en separar la causa judicial de la persona que conoció durante el proceso. "Fuera de su conducta fiscal, era una mujer admirable", afirma. "Trabajaba como una loca".

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