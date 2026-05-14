La entrevista completa de Aimar Bretos a María del Monte: "Lo del armario lo detesto, no he estado en uno en mi vida"

María del Monte se abre como nunca con Aimar Bretos, al que cuenta su bonita historia de amor con su mujer, habla de Rocío Jurado e Isabel Pantoja y reflexiona la homosexualidad y explica por qué nunca ha estado "en el armario".

Aimar Bretos entrevista en el plató de La Noche de Aimar a María del Monte. "¿Naciste folclórica o la folclórica se hace?", pregunta el presentador a la artista, que explica que nació "en plena feria de abril". "Ahí ya viene uno predeterminado", destaca María del Monte, que reflexiona sobre que "es muy injusto que el hecho de nacer en un lugar u otro determine tu vida de por vida": "Tu suerte, tu fortuna, tu familia, tu trabajo... es injusto y no encuentro manera de luchar contra eso".

Además, la artista asegura que no le afecta que la llamen folclórica ya que para ella "no es algo negativo": "Llevo el folclore de mi tierra por el mundo, es maravilloso". Sin embargo, la andaluza también reconoce que hay gente que lo dice "con guasa o tono despectivo". "El problema lo tiene el que lo diga, yo no lo tengo"

¿Hay andalufobia?

María del Monte destaca que el acento "es muy bueno porque es una manera de luchar contra la globalización", un término que no le gusta "nada" porque hacer "perder el encanto a las cosas". "Llego al sur, escucho hablar y se dónde estoy", indica María del Monte, que destaca lo orgullosa que está del acento y pone otro ejemplo: "Me voy a Galicia y se dónde estoy por el acento".

Por otro lado, el presentador de La Noche de Aimar pregunta a la artista si cree que hay "andalufobia en 2026". "No, eso no es bueno y si la hay, que se la quiten, hay que aparcarlo y tirar la llave al río", asegura rotunda la andaluza.

Su historia con Inmaculada Casal

María del Monte cuenta a Aimar Bretos cómo empezó su historia de amor con su mujer, la periodista Inmaculada Casal. "Los ojos de Inma son los más bonitos del mundo", asegura la artista, que recuerda que los vio "siendo muy joven": "La conocí en el colegio y a los 20 años volvimos a coincidir, y ahí se cruzaron las miradas y como te miren bien... ya no hay nada de rascar".

Además, el presentador pregunta a la cantante si fue ella la que pidió matrimonio a su pareja, pero, para su sorpresa, no se acuerda. "Tuvimos una pelea, y, a partir de ahí, dijimos no nos peleamos más, nos casamos". Sobre si le hubiera gustado casarse antes, la artista lo tiene claro: "No, en la vida todo tiene su momento, soy muy de hacer lo que quiero y muy espíritu libre".

"Nunca he estado en el armario"

María del Monte afirma que detesta la expresión "estar en el armario". "Yo no he estado en un armario en mi vida, primero porque no quepo", afirma rotunda la cantante en el plató de La Noche de Aimar, donde insiste en que desde su círculo siempre han sabido que era lesbiana: "Todo el mundo conoce mi vida, la gente que yo quiero, pero se llama mi vida por eso, porque es mi vida". De esta forma, la andaluza responde tajante a la gente que critica que no haya hablando siempre abiertamente sobre su sexualidad: "Yo soy demasiado transparente, no sé disimular mucho".

Por otro lado, cuando Aimar Bretos le pregunta si Inmaculada y ella alguna vez han "tenido algún encontronazo con alguien por ser dos mujeres", la artista responde que no. Y es que señala que se considera "muy afortunada". "Yo creo que como he sido una persona muy afortunada porque no he pensado nunca que había personas que podían pasarlo muy mal y eso es una realidad", reflexiona la artista, sobre ser un referente para muchas mujeres lesbianas.

Además, el presentador pregunta a María del Monte si su familia le entendió su sexualidad. "Sí, sin necesidad de explicaciones", asegura la cantante, que afirma que no tuvo ninguna conversación con sus padres: "Jamás, jamás, jamás, es más, mi madre jamás me preguntó si me iba a casar, nunca". Algo que hace sospechar a la artista de que su madre ya sabía que era lesbiana, aunque reflexiona: "También influyó mucho creo la unión que teníamos, que desde su blanco egoísmo diría, 'ahora vendrá uno que se lleve a mi niña', y no le gustaba".

La homofobia, "una atrocidad"

María del Monte critica que todavía se necesiten manifestaciones para luchar por los derechos del colectivo LGTBI: "No puedes tener que acompañar a tu hijo o a tu hija a una manifestación para pedir permiso para poder ser él o ella".

"Eso me parece una atrocidad, que tengas que apoyar a tu hijo o hija o a su pareja para que les dejen amarse", reflexiona la artista, que se pregunta muy indignada: "¿Estamos perdiendo la cabeza?". "Siempre es mucho más bonito ver a dos personas besarse que dándose una guantá", afirma rotunda.

Isabel Pantoja

"¿Cómo de harta estás de que te pregunten siempre por Isabel Pantoja y su familia?", pregunta Aimar Bretos a María del Monte, que responde rotunda: "No lo entiendo, no sé si se trata de una medida de paciencia, no lo sé, pero no voy a contestar".

"Ya son muchos años", explica María del Monte, que reflexiona: "Llega un momento en que te cansas, pero entiendes de que si esta criatura (el reportero) te está preguntando esto con una cámara en el hombro es porque es lo que le han dicho que haga, es su trabajo y hay que respetarlo, no hay más".

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