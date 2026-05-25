Este domingo, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal recuerda los problemas con Hacienda de Lola Flores: "Si una peseta diera cada español..."

Lola Flores protagoniza el segundo programa de la cuarta temporada de Anatomía de... que se estrena este domingo en laSexta. Mamen Mendizábal analiza lo que le ocurrió a la artista, que, para muchos (y según ella misma) fue "un conejo de indias para dar ejemplo a los demás".

Artistas con problemas con Hacienda ha habido muchos a lo largo de nuestra historia reciente -ahí está el sonado caso de Shakira-, pero pocos con el desparpajo de Lola Flores. Mamen Mendizábal aborda en el segundo programa de la nueva temporada de Anatomía de... la complicada relación de la artista con el fisco. Para ello, cuenta con testimonios de figuras tan conocidas como María del Monte, Pedro Ruiz o Josep Borrell, además de recuperar, gracias a la magia de la hemeroteca televisiva, a muchos de los rostros que protagonizaron aquella época.

"Me sentaron en el banquillo como si fuera una asesina durante tres días. Se me utilizó como conejo de indias para dar ejemplo a los demás", lamentaba entonces 'La Faraona', aunque reconocía que nunca había "llevado sus cuentas". Los famosos siempre han estado en el punto de mira de Hacienda: unas veces como imagen de campañas institucionales -como ocurrió con Bárbara Rey o Lina Morgan- y otras como ejemplo público de las consecuencias de defraudar impuestos.

De hecho, Hacienda llegó a crear una oficina específica para famosos y grandes fortunas, un asunto que el reportaje aborda en profundidad. Sin embargo, según recuerda hoy su mánager, en aquella época nadie tenía "ni idea" de lo que era realmente Hacienda, tampoco Lola Flores.

La artista incluso llegó a pedir ayuda a sus admiradores con una frase que ya forma parte de la historia popular española: "Si una peseta diera cada español...".

Anatomía de... la peseta de Lola, el domingo, en laSexta.

*Ya puedes ver Anatomía de... la peseta de Lola en atresplayer.com

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