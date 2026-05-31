Cuando Pedro Ruiz dio en televisión el número de Josep Borrell como venganza contra Hacienda: "Ellos eligieron a Lola Flores, yo lo elegí a él"

Anatomía de... repasa el enfrentamiento que protagonizaron Pedro Ruiz y Josep Borrell tras los problemas fiscales del presentador. El artista, que siempre defendió a Lola Flores, acabó en guerra abierta con Hacienda y convirtió su disputa con Borrell en un fenómeno mediático.

El conflicto de Lola Flores con Hacienda no fue el único de la época. Otras figuras mediáticas también tuvieron problemas con el fisco. Uno de ellos fue Pedro Ruiz. Anatomía de... reconstruye en este reportaje una de las guerras mediáticas más sonadas de finales de los años 80, con el humorista enfrentado abiertamente a Josep Borrell, entonces secretario de Estado de Hacienda.

Todo comienza, según Ruiz, cuando él salió públicamente en defensa de Lola Flores durante los momentos más duros de su proceso judicial. "No tengo ninguna duda. 'Aquel que levanta la mano, se la cortamos'", afirma.

Lo cierto es que, poco después, Hacienda puso el foco sobre él. Según recuerda Dani Cervera, jefe de la sección de Economía de laSexta Noticias, el presentador era entonces una de las grandes estrellas de la televisión cuando fue denunciado por un presunto fraude fiscal. Hacienda le denunció en el año 1988 por un presunto delito fiscal. En un primer momento le pidió 80 millones de pesetas, pero el artista llevó a Hacienda a juicio y ganó. "Hacienda dice que tengo que pagar 40 o 50 millones de pesetas y el juez dice que siete", explica su caso. "Pero en medio, surge el barullo que es lo que funcionaba", admite.

A raíz de este asunto, el showman comenzó una batalla pública que acabaría convirtiéndose en uno de los episodios más surrealistas de la historia reciente entre un famoso y la Administración. Porque Pedro Ruiz decidió personalizar el conflicto. "Si ellos eligieron a una persona, Lola Flores, yo elegí al señor Borrell", explica ahora. "Hablar contra un edificio era desigual, porque el cemento no sufre", argumenta.

Así que puso rostro a su enfado. "Él no era un hombre del espectáculo, pero yo casi lo convertí", bromea. El momento más recordado de aquella guerra llegó cuando el presentador hizo algo que hoy resultaría impensable: facilitar en televisión el número de teléfono particular de Josep Borrell.

El entonces secretario de Estado recuerda que aquella misma noche comenzaron a sonar las llamadas mientras cenaba con su familia. "Escuché un montón de exabruptos y de insultos", relata en el programa de laSexta. "Una espada de madera frente a una ametralladora y 50 tanques", responde Ruiz. Sin embargo, la historia todavía tenía un último giro. Las Juventudes Socialistas de Barcelona respondieron distribuyendo miles de tarjetas con el número de teléfono particular del artista.

Las llamadas se sucedían durante horas. Insultos, amenazas, descalificaciones y mensajes de todo tipo llegaban constantemente al contestador de su domicilio que ahora pueden escucharse en este reportaje de Anatomía de...

Lejos de cambiar de número, Ruiz decidió convertir el castigo en material artístico y grabó todos los mensajes, llegando a clasificarlo. De aquella recopilación nació El contestador de Pedro Ruiz, una cinta que reunió algunos de los insultos más llamativos recibidos durante aquellas semanas.

Mientras figuras como Norma Duval, Bertín Osborne o la propia Lola Flores aparecían en titulares por sus problemas fiscales, Pedro Ruiz se convirtió en el rostro más combativo contra una Administración que intentaba imponer una nueva cultura tributaria.

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