"Me dijo que se quería quitar de en medio": Pedro Ruiz, sobre los pensamientos suicidas de Lola Flores por sus problemas con Hacienda

Anatomía de... aborda el impacto emocional que tuvo el caso de Hacienda en Lola Flores. Pedro Ruiz recuerda las llamadas desesperadas que recibió de la artista durante aquellos años y revela que llegó a decirle que quería "quitarse de en medio".

Lola Flores estaba acostumbrada a arrasar allá por donde iba, pero ser 'la Lola de España' de poco le sirvió en sus problemas con Hacienda. Sentarse en el banquillo de los acusados fue para ella algo traumático y así lo recuerdan en este reportaje de Anatomía de... quienes la conocieron El programa de laSexta reconstruye uno de los momentos más delicados de aquella historia a través del testimonio de uno de sus amigos más cercanos: Pedro Ruiz.

El presentador, actor y showman recuerda cómo siguió el caso desde el primer momento a través de la prensa. La noticia de que Hacienda investigaba a una de las artistas más populares de España se convirtió rápidamente en un asunto nacional. "El día que ocurre eso, ella me llama a casa", recuerda Ruiz. Aquella conversación, asegura, se produjo en uno de los momentos de mayor angustia de la cantante. Estaba, afirma "muy desesperada, muy desafinada, sin saber cómo tomarse el asunto". Lola Flores sentía que el mundo se le venía encima. La Fiscalía ya había puesto cifras a la investigación: una fianza de 145 millones de pesetas, una acusación por delito fiscal y una amenaza de cárcel que en aquel momento era absolutamente real.

"Ella decía seriamente que se quería quitar de en medio", recuerda Ruiz. "Supongo que no lo pensaba, pero en aquel momento tenía ese acceso de pensar que aquello se le hundía y que no tenía forma de salir", añade.

El relato encaja con el que ofrecen otras personas de su entorno en el programa. Mariola Orellana, que fue mánager de Lola Flores durante sus últimos años, asegura que la artista llegó a sentirse "como una asesina, como una delincuente" tras verse envuelta en el proceso judicial.

La propia Lola llegó a hablar años después de aquellos pensamientos oscuros. "A punto estuve de tomarme una noche un tubo de pastillas", confesó en televisión.

La intervención de Pedro Ruiz tiene además un significado especial porque él mismo acabaría protagonizando su propia batalla con Hacienda apenas unos años después que él achaca a una venganza por el apoyo que le dio a Lola.

En 1988, la Fiscalía presentó una querella contra el artista por un presunto delito fiscal relacionado con declaraciones de la renta de principios de los años 80. Hacienda llegó a atribuirle una deuda superior a los 41 millones de pesetas, aunque la causa terminaría archivándose al no alcanzar las cantidades investigadas el umbral penal exigido por la ley.

Ruiz siempre sostuvo que detrás de aquella investigación había también un componente ejemplarizante y defendió públicamente a Lola Flores cuando gran parte del país debatía sobre su caso. Aquella posición lo situó en una guerra abierta con Josep Borrell, entonces secretario de Estado de Hacienda.

El artista llegó a facilitar en televisión el número de teléfono privado de Borrell para que los espectadores le llamaran, como cuentan ambos en Anatomía de...

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