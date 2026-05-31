Josep Borrell, sobre si se utilizó a Lola Flores para "crear conciencia fiscal": "Si se logró, hay que alegrarse"

El fiscal que juzgó a Lola Flores por defraudar a Hacienda cree que se utilizó su imagen para "crear conciencia fiscal". "No la buscaron, pero les vino bien", cuenta en Anatomía de... Josep Borrell niega que hubiera una persecución pero admite su utilidad para concienciar a la sociedad.

¿Fue Lola Flores un objetivo de Hacienda o simplemente el caso más famoso de una campaña mucho más amplia contra el fraude fiscal? Anatomía de... aborda esta noche una de las grandes preguntas que todavía rodean al juicio de 'La Faraona'.

Luis Jordana de Pozas, fiscal del caso, recuerda en este reportaje el nombre de la unidad que remitió el expediente de la artista. "A ver si me acuerdo del nombre porque era terrible", bromea antes de citar la denominada "Unidad Especial de Represión y Vigilancia del Fraude Fiscal", creada durante los años de modernización de Hacienda impulsados por Josep Borrell.

Fue precisamente aquella unidad la que detectó las irregularidades fiscales de Lola Flores y elaboró el expediente que acabaría siendo uno de los juicios más mediáticos de la España de finales de los años 80. Sin embargo, Borrell rechaza que Hacienda eligiera deliberadamente a la artista para convertirla en un ejemplo público, como se creía en la época y aún se piensa. "Cuando me dijeron que había una célebre cantante folclórica que había aparecido en las listas de los que no habían presentado declaración, me encogí de hombros diciendo: 'Bueno, ¿y qué?'", recuerda.

"Déjeme aprovechar la ocasión para decir que no hubo absolutamente ninguna intencionalidad de ir a por alguien", insiste. Cuando Mamen Mendizábal refiere que esa idea está "instalada" en la sociedad, Borrell reacciona con indignación: "¿Cómo se va a ir a por esa señora o por otra persona cualquiera? Además, eso está incluso prohibido por las normas de la gestión tributaria. Tú no vas a por un contribuyente. Y para eso hay métodos de cruce de información que son mucho más eficaces que ir a por alguien en particular".

El fiscal del caso comparte parcialmente esa visión. "Una contribuyente que lleva diez años sin presentar la declaración de la renta... me parece incuestionable", sostiene Luis Jordana de Pozas. Lola Flores no había presentado nunca la declaración desde que entró en vigor la obligación de hacerlo. Hacienda acabó acusándola de un fraude de 48 millones de pesetas, una cifra que convirtió el caso en asunto de interés nacional.

"Otra cosa es si se utilizó un poco la imagen de esta mujer, que era un icono entonces, para crear conciencia fiscal, que había poca", apunta. Preguntado directamente por Mamen Mendizábal sobre si Lola Flores fue utilizada como ejemplo para transmitir el mensaje de que nadie estaba por encima de Hacienda, el fiscal lo tiene claro: "Yo creo que sí. No la buscaron, pero les vino bien".

Borrell coincide en señalar, eso sí, que la enorme repercusión mediática del caso sirvió para que muchos ciudadanos tomaran conciencia de que el fraude fiscal podía tener consecuencias. "Si fue así, pues hay que alegrarse", concluye.

La emisión recuerda además cómo, en aquellos mismos años, Hacienda lanzó campañas publicitarias protagonizadas por rostros conocidos como Sara Montiel, Lina Morgan o Bárbara Rey para reforzar el mensaje de que pagar impuestos era una obligación compartida.

Según explica Dani Cervera, el jefe de la sección de Economía de laSexta Noticias, el caso de Lola Flores simboliza también un cambio histórico que la artista quizá no llegó a percibir completamente. "No supo medir el cambio histórico que vivía España y que no había tratos de favor y que todo el mundo era igual", señala el periodista.

Aquella convicción de ser "la Lola de España", añade, chocó con una Administración que intentaba demostrar precisamente lo contrario: que la fama ya no podía servir como escudo frente a Hacienda.

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