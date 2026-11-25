El exministro de Industria ha reconocido que le ha sorprendido la reacción del expresidente del Gobierno a las palabras de José Bono.

Felipe González y José Bono han protagonizado una polémica estas últimas horas después de las críticas del expresidente al actual Gobierno. Y, en El Objetivo, Miguel Sebastián ha analizado la situación.

El exministro de Industria ha recordado que a él le costó "mucho" votar a Felipe González en 1996: "A Felipe le habían hecho una campaña tremenda, la derecha política y mediática; Fue realmente un acoso contra su Gobierno. Yo, aún así, le voté, aunque me costó trabajo votarle".

"Y yo creo que pensando en todos los que nos consuelo trabajo votarle en ese año 96, él debería reflexionar y ser un poco más generoso con los militantes y con los simpatizantes socialistas", ha añadido.

Respecto a la polémica del expresidente con José Bono, Sebastián ha reconocido que no sabe de dónde viene la tensión, pero apunta a una parte "incluso personal": "Bono actuó de forma bien intencionada y respetuosa, tratando de animarle a que votara, a que cambiara. Sobre todo su llamamiento a votar en blanco, que es dañino. Y me ha sorprendido mucho la reacción de Felipe González".

Aunque desconoce si es algo personal, considera que González se lo ha tomado "casi como un ataque personal" cunado las palabras de Bono fueron hasta de una manera "cariñosa".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Colau-Albiol en atresplayer

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