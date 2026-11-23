Los detalles La exdiputada del PSOE ha detallado que "el riesgo es que esto que se anuncia como un cambio sea para peor": "El PSOE es el que ha traído los cambios en este país y nos preocupa mucho lo que pueda ocurrir de aquí en adelante".

Carmen Romero, exdiputada del PSOE, ha explicado en Más Vale Tarde por qué ella y otros dirigentes históricos del partido piden el voto para las elecciones generales del 29 de noviembre. Temen una involución y un recorte de derechos. Romero, primera esposa de Felipe González, advierte que el cambio anunciado podría ser negativo, recordando que el PSOE ha impulsado cambios desde 1982. Como mujer, le preocupan las políticas de género y la conciliación para jóvenes. Expresa inquietud por la ultraderecha, señalando que la derecha tradicional ha perdido el rumbo. Llama a la participación, especialmente de mujeres y jóvenes, afirmando que "nos jugamos mucho ahora". Sobre el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, critica la falta de un verdadero intercambio debido a la estrategia de acorralar con preguntas, defendiendo la estrategia de Sánchez de no caer en bulos ni falsificaciones.

La exdiputada del PSOE en el Congreso Carmen Romero ha explicado en Más Vale Tarde por qué ella, junto a un grupo de históricos dirigentes del partido socialista, ha pedido el voto para el partido de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ante el temor a una involución y un recorte de derechos.

La exdiputada y primera esposa de Felipe González, ha detallado que "el riesgo es que esto que se anuncia como un cambio sea para peor". "El cambio empezó en el 82 y desde entonces el PSOE es el que ha traído los cambios en este país y nos preocupa mucho lo que pueda ocurrir de aquí en adelante", ha señalado.

Así, ha apuntado que como mujer lo que le preocupa es "las políticas de género". "Nos hace mucha falta ayudar a las mujeres jóvenes para que puedan conciliar esa vida que se les hace muy difícil", ha dicho, y ha agregado que "ahí es donde necesitamos una política que beneficie a todos los servicios que están alrededor de hacerle la vida más fácil a las familias". "Y para eso hacen falta políticas de género", ha asegurado.

Sobre si preocupa la posible llegada de la ultraderecha, ha dicho que "claro" por les "interesa el problema de la libertad y el problema de la cultura, el problema de la educación". "Es que esa derecha que antes existía en España ha desaparecido. Hoy ha perdido el norte, la derecha", ha expresado. Por ello, ha manifestado que les "preocupa más que quizá en otras elecciones, porque estas son de un cambio que se anuncia muy profundo".

Por eso, ha afirmado "hay que animar a la gente a que participe, sobre todo a las mujeres y a la gente joven que no tienen más remedio". "Nos jugamos mucho ahora", ha sentenciado.

En cuanto a la estrategia de Pedro Sánchez en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que "todo el mundo quiere siempre más colmillo, porque realmente no hubo un debate, pero era imposible un debate". "Cuando hay una persona que lleva esa técnica de acorralar, de una tormenta de preguntas sin dar margen para las respuestas, ya no llevaba la idea al señor Feijóo de hacer un debate", ha dicho.

"Es imposible hacer un debate en esas condiciones. Por eso, la estrategia de mostrar lo que se es, que no se va a trabajar sobre los bulos ni sobre las medias verdades, sobre las falsificaciones. Esa fue su estrategia", ha apuntado.

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