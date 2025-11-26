Pepe Luis Vázquez se arranca a cantar 'La Perla' en ARV tras el vídeo de Mazón

El periodista ha asegurado saberse la canción de Rosalía, por lo que Antonio García Ferreras no ha dudado en pedirle que cante un poco en plató tras el polémico vídeo de Mazón. "Me voy a poner colorado", ha confesado.

Los colaboradores de Al Rojo Vivo han comentado el vídeo que Carlos Mazón ha compartido en sus redes sociales para mostrar su último día en el pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana. Un vídeo que en un principio había acompañado con la canción 'La Perla' de Rosalía, aunque luego lo han cambiado.

En el programa no han dudado en analizar la letra, y es que dice cosas como "mientes más que hablas" o "el rey de la 13-14". Pepe Luis Vázquez ha confesado que él se sabía la letra entera, una afirmación que Antonio García Ferreras ha aprovechado para pedirle que cante.

"¿Te tiemblan las piernas?", le ha insistido al ver que el periodista mostraba sus reticencias. Finalmente, se ha arrancado a cantar un poco de la canción, dejando a sus compañeras sorprendidas.

"Lo has hecho muy bien. Por lo menos entonas, no como yo que soy la persona que peor canta del planeta", le ha indicado Loreto Ochando mientras él confesaba que se iba a poner "colorado". "Menos mal que nos maquillan", ha indicado Pepe Luis Vázquez entre risas.

