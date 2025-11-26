Pedro Vallín, sobre Mazón: "Siempre pensamos que vemos la última estación del patetismo y nos aporta un peldaño más"

El periodista ha reaccionado con asombro al vídeo que ha compartido Mazón, y que más tarde ha cambiado, con la canción 'La Perla' de Rosalía, cuya letra contiene frases como "miente más que habla".

Pedro Vallín ha compartido con el resto de sus compañeros de Al Rojo Vivo su sorpresa al ver que Carlos Mazón ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra un resumen de su último pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana acompañado de la canción 'La Perla', de Rosalía.

Un vídeo que ha llamado la atención por la letra de dicha canción y que más tarde han terminado cambiando por otra.

El periodista ha confesado que desde el día más "miserable" de la trayectoria de Mazón, que para él es el de la asistencia al funeral de las víctimas de la DANA cuando le habían pedido que no fuese, no se imaginó que podría seguir superándose.

"Pensábamos que estábamos viendo la última estación del patetismo de Mazón, pero cada día nos aporta un peldaño más abajo en el descenso a los círculos del infierno", ha destacado.

Por su parte, Antonio García Ferreras ha reconocido que si le llegan a decir que hoy acabaría subiendo un vídeo con esa letra refiriéndose a sí mismo no se lo hubiese podido creer.

