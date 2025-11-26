Ahora

"Es una perla, nadie se fía"

Loreto Ochando, tras el vídeo de Mazón con 'La Perla': "Solo lo hubiese superado con Paquita la del Barrio"

La periodista ha destacado que este momento solo lo hubiese superado que el equipo de Mazón hubiese decidido poner la canción 'Rata de dos patas'. "Pensábamos que era imposible que se superase, y lo ha logrado".

La reacción de Ferreras al vídeo de Mazón con la canción 'La Perla': "Una letra que dice que miente más que habla, y la pone"

Loreto Ochando ha mostrado su asombro al ver la canción que en un principio había compartido Carlos Mazón junto a un vídeo mostrando un resumen de su último pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana.

En concreto, se puede escuchar a Rosalía cantando 'La Perla'. Una canción donde, entre otras cosas, se dicen frases como "miente más que habla" o "el rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar", y que más tarde ha cambiado por otra.

"Esto solo lo hubiese superado que pusiese a Paquita la del Barrio con 'Rata de dos patas", ha destacado Ochando, dejando claro que esto demuestra una vez más su "inutilidad".

La periodista ha indicado que, aunque pensaba que era imposible que se superase "lo ha logrado". "Me río por no llorar. Va de moderno y...", ha destacado.

