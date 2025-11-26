La reacción de Ferreras al vídeo de Mazón con la canción 'La Perla': "Una letra que dice que miente más que habla, y la pone"

El presentador y director de Al Rojo Vivo no da crédito al ver la canción que en un principio había puesto el equipo de Mazón. "Es impresionante la pérdida del sentido de la realidad", ha señalado.

"El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, uno de mucho cuidao'". Esta es la letra de la canción de Rosalía que en un principio el equipo de Carlos Mazón había puesto en un vídeo para mostrar su último pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana.

Una canción que, finalmente, han acabado cambiando, aunque no han podido evitar que se difunda por las redes. "Medalla olímpica de oro al más cabrón", ha recordado Antonio García Ferreras que dice Rosalía en 'La Perla'.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha reconocido que le parece "impresionante" la pérdida de "sentido de la realidad" que puede llegar a tener para subir esto. "La letra es la bomba. Mientes más que hablas", ha señalado.

Ferreras se ha preguntado en qué mundo vive Mazón para no darse cuenta de lo que estaba subiendo. "Una letra que dice que miente más que habla, y lo pone", ha destacado sin poder dar crédito.

