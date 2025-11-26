Marta García Aller, tras el vídeo de Mazón: "El que tendría que subir es uno pidiendo perdón"

La periodista ha recordado que Carlos Mazón deja su cargo "sin honores", recalcando que es "muy serio" lo que ha ocurrido y lo que le empuja a tener que salir de las instituciones que representa.

Marta García Aller ha reaccionado al vídeo de Carlos Mazón mostrando su último día en el pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana. Un vídeo que se ha hecho viral por ir en un principio acompañado por la canción de 'La Perla', de Rosalía, aunque luego lo han cambiado.

La periodista ha indicado que el único vídeo que debería subir cuando se va es el de él "pidiendo perdón a las víctimas y a sus familias".

De esta forma, ha recordado que deja su cargo "sin honores", dejando claro que la razón por la que se va es "muy seria". "Es algo muy serio lo que ha pasado y lo que le empuja a salir de las instituciones que representa", a destacado.

Por su parte, Antonio García Ferreras ha hecho referencia a la canción que en un primer momento había elegido el equipo de Mazón para el vídeo. "Ser un bala perdida es su especialidad. Un terrorista emocional. Medalla de oro olímpica al más cabrón", ha señalado el presentador, recordando que esto es lo que dice Rosalía en dicha canción y lo que ha subido a las redes Mazón con su imagen y la de los suyos. "Es un campeón", ha zanjado.

