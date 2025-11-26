Ahora

Con la canción 'La Perla'

Marta García Aller, tras el vídeo de Mazón: "El que tendría que subir es uno pidiendo perdón"

La periodista ha recordado que Carlos Mazón deja su cargo "sin honores", recalcando que es "muy serio" lo que ha ocurrido y lo que le empuja a tener que salir de las instituciones que representa.

Pedro Vallín, sobre Mazón: "Siempre pensamos que vemos la última estación del patetismo y nos aporta un peldaño más abajo"

Marta García Aller ha reaccionado al vídeo de Carlos Mazón mostrando su último día en el pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana. Un vídeo que se ha hecho viral por ir en un principio acompañado por la canción de 'La Perla', de Rosalía, aunque luego lo han cambiado.

La periodista ha indicado que el único vídeo que debería subir cuando se va es el de él "pidiendo perdón a las víctimas y a sus familias".

De esta forma, ha recordado que deja su cargo "sin honores", dejando claro que la razón por la que se va es "muy seria". "Es algo muy serio lo que ha pasado y lo que le empuja a salir de las instituciones que representa", a destacado.

Por su parte, Antonio García Ferreras ha hecho referencia a la canción que en un primer momento había elegido el equipo de Mazón para el vídeo. "Ser un bala perdida es su especialidad. Un terrorista emocional. Medalla de oro olímpica al más cabrón", ha señalado el presentador, recordando que esto es lo que dice Rosalía en dicha canción y lo que ha subido a las redes Mazón con su imagen y la de los suyos. "Es un campeón", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón niega una verdad que le deja en evidencia de nuevo e insiste en que fue de El Ventorro al Palau a pie "sin hacer ninguna parada"
  2. La AN pide al PSOE todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 porque "la documentación aportada" por el partido "no es esclarecedora”
  3. El CGPJ avala por unanimidad la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  4. Juan Carlos I desvela que Pinochet le pidió hacer "exactamente lo mismo" que Franco tras su muerte: "Le dije sí, pero hice lo que los españoles querían"
  5. Barómetro laSexta | Casi un 80% de los encuestados rechaza recuperar la mili en España
  6. Al menos 12 muertos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong