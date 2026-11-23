El periodista José Enrique Monrosi analiza la respuesta que le ha dado Felipe González a José Bono después de que el exministro le aconsejara que recapacítese y votase al PSOE y no en blanco.

El exministro socialista José Bono en una entrevista en laSexta Xplica mandaba un mensaje claro a Felipe González: que recapacitara y que votase al PSOE y no en blanco.

Este mensaje de Bono llegaba después de que la plana mayor del Gobierno de González saliera en masa a apoyar a Pedro Sánchez en estas elecciones del 29N. Al ser preguntado por las palabras de Bono, el expresidente del Gobierno se mostraba muy crítico con él, asegurando, además, que ya había votado.

Al periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, no le sorprenden nada estas declaraciones del expresidente: "Felipe González fue una persona brillante en su día, que deslumbró a todo el mundo y hoy le da para lo que le da, que es para hacer chistecitos y juego de palabras con el apellido de un compañero de partido".

Y es que "Felipe González ha traicionado todos y cada uno de los principios con los que se comprometió un día. Ya traicionó también a toda una generación de españoles, a la generación de mis padres, con uno de los Gobiernos que está sin duda en el pódium de la corrupción de este país, en el que hubo terrorismo de Estado, luego traicionó a la izquierda y le faltaba por traicionar a su partido, que ya lo lleva haciendo en los últimos tiempos", añade y concluye Monrosi.

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