Los detalles Vive la histórica noche electoral del 29 de noviembre con la programación especial de 'Al Rojo Vivo: Objetivo Moncloa', con todos los datos, análisis y opiniones de los expertos más destacados.

El próximo 29 de noviembre, España se la juega. Nuestro país vuelve a vivir una jornada electoral histórica con una nueva cita ante las urnas en la que hay mucho más en juego que quién gobernará durante la próxima legislatura.

Para que no te pierdas ni un solo detalle, laSexta se vuelca con una programación especial de Al Rojo Vivo que seguirá en directo, minuto a minuto, todo lo que ocurra durante estas elecciones generales en las que aún no hay nada decidido. Desde los primeros sondeos hasta los resultados definitivos, el programa ofrecerá todos los datos, el avance del escrutinio y las claves de este 29N en el que cada cifra puede ser decisiva.

→ Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

El programa también contará con conexiones en directo desde distintos puntos, acercando a los ciudadanos la última hora, las reacciones y el ambiente que se viva hasta entrada la madrugada. Todos los datos, todas las opiniones y el mejor análisis de los expertos se darán cita también en el programa de laSexta para hacer un seguimiento exhaustivo de estas elecciones trascendentales para el futuro del país.

Este 29 de noviembre, la noche electoral se vive en laSexta con Al Rojo Vivo.

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