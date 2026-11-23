La exministra Leire Pajín ha sido uno de los altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que han firmado un manifiesto en apoyo total y absoluto a Pedro Sánchez para las elecciones del 29N: "Somos muy conscientes de lo que puede pasar si gana la derecha".

La exministra Leire Pajín ha sido una de las personas en firmar un manifiesto de exministros de Zapatero en apoyo a Sánchez: "Todos los altos cargos del Gobierno del presidente Zapatero hemos firmado un mensaje de apoyo claro al PSOE y al presidente Sánchez para las próximas elecciones", afirma en una entrevista telefónica en Al Rojo Vivo.

Pajín confía en que el Gobierno progresista puede volver a reeditarse pese a las encuestas: "Si rescatáramos ahora las tertulias y los debates que tuvimos justo unos días antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, estábamos en la misma situación, y después ocurrió lo que ocurrió y, desde luego, Feijóo no fue presidente porque no quiso, sino porque no se lo dieron los votos ni los números".

Además, confiesa que le ha tocado dentro de sus responsabilidades orgánicas del partido, dirigir varias campañas electorales y que la movilización que está viviendo en la calle en las últimas semanas y días tiene pocos precedentes.

"Creo que hay una pulsión muy fuerte y una conciencia muy clara de la necesidad de movilizar el electorado de izquierdas para que vuelva a haber un gobierno de progreso. Y no solo pasa en España, sino también en todo el mundo", afirma Pajín, señalando haber recibido "llamadas de mis amigos en ámbito internacional, en Colombia, en París, en Londres, en República Dominicana.... y se está votando más que nunca. Hay récord histórico en los consulados para ir a votar, lo que muestra una pulsión muy clara".

Por otro lado, no le ha sorprendido el consejo de José Bono que ha pedido al expresidente Felipe González (que dijo que iba a votar en blanco en estas elecciones) que recapacite y que apoye a Sánchez, porque el PSOE le debe mucho a Felipe, aseguró en una entrevista en laSexta Xplica, pero él le debe más al PSOE.

"La noticia es también todos los seis altos cargos del propio gobierno de Felipe González han salido de forma alta y clara también a apoyar al partido y, por supuesto, a Pedro Sánchez, que tiene en este momento a todo el partido, a las diferentes generaciones que hemos tenido responsabilidades con una abrumadora mayoría con él, muy conscientes sobre todo de lo que puede ocurrir si gana la derecha".

Porque estas elecciones no solo son importantes para España, sino también para el mundo y en especial para Europa: "Yo que me muevo en el ámbito internacional y especialmente europeo en los últimos años, el grado de preocupación que hay en Europa de que un partido como Vox, que es euroscéptico, pueda llegar al gobierno de la mano del PP es una preocupación muy profunda que va mucho más allá de los socialistas. Por tanto, están mirándonos desde muchos rincones del mundo y desde muchos rincones de Europa", afirma contundente la exministra.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

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