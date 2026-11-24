La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha hablado con José Bono después de su polémico enfrentamiento con Felipe González y ha contado en Al Rojo Vivo cómo ha vivido el exministro la repercusión de sus palabras. Según ha explicado, Bono está sorprendido por el alcance de la controversia, aunque también es consciente del eco que ha tenido su intervención en plena campaña electoral.

"Bueno, pues primero estás un poco sorprendido del alcance de sus palabras. Claro, no está retirado, realmente no está en política y ha hecho una incursión. No cualquier incursión: ha hecho una incursión en campaña electoral contra Felipe González. Entonces, yo creo que él en principio está sorprendido, pero a la vez ha tomado conciencia de que sus palabras sí han tenido algún eco", ha explicado Méndez. La periodista considera que este episodio también ha puesto de manifiesto que no todo el PSOE de anteriores etapas comparte el distanciamiento de González respecto a Pedro Sánchez. "Uno supone, o quiere suponer, o habíamos supuesto, que todo el PSOE antiguo, anterior, no la iba a abrir, que Felipe González estaba en contra de Pedro Sánchez. Y yo creo que lo que ha quedado de manifiesto es que hay gente de esa época que no está necesariamente en esa posición".

Méndez también ha matizado que el respaldo de los antiguos ministros a Sánchez no significa que compartan todas sus decisiones y ha reconocido que algunas de las críticas de González al presidente tienen fundamento. "Yo creo que las críticas que se hacen a Pedro Sánchez como presidente, básicamente la que hace Felipe González, que es la crítica que yo creo que está más sustanciada en la realidad, es que no se puede estar una legislatura sin presupuestos, no se puede gobernar sin presupuestos. Es decir, esto tiene razón Felipe González. Da igual qué es lo que lo mueva, cuál sea la emoción o el sentimiento que lo mueva, es la verdad". A su juicio, los firmantes del manifiesto de apoyo al presidente son conscientes de la complicada situación que atraviesa el PSOE y han querido mostrar su lealtad al partido en un momento especialmente delicado.

Por último, la periodista ha rechazado que Bono haya actuado siguiendo instrucciones de Sánchez y ha defendido que su intervención responde a un posicionamiento propio. "Lo que sí te puedo decir es que Bono no sigue las instrucciones de Sánchez. Quiero decir, esto no es que Sánchez le haya dicho: 'Oye, sal a poner a parir a Felipe González'. No, no, porque además Bono no es de esas personas. Es decir, tiene suficiente personalidad por sí mismo y vete tú a saber si él se ha metido con Felipe González porque realmente piensa que Felipe González no es una persona en este momento que sea favorable, digamos, a los intereses del partido".

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