¿Qué ha dicho? El ministro de Consumo y Derechos Sociales ha acusado a PP y Vox de ser el "brazo político" de la patronal, los grandes propietarios, las eléctricas y la banca. "Persiguen sus propios intereses", ha criticado, destacando que votan contra "la mayoría trabajadora".

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo y Derechos Sociales, ha expresado su incomprensión sobre cómo alguien podría votar en contra de las nuevas medidas del Gobierno, señalando que la derecha y la ultraderecha han votado consistentemente contra los intereses de la mayoría trabajadora. Bustinduy acusa al PP y Vox de proteger intereses propios, como los de la patronal y grandes empresas, y critica a Santiago Abascal por defender beneficios personales mientras vota contra ayudas a personas vulnerables. También menciona que Vox ha rechazado medidas en favor de personas con discapacidad y la ley de dependencia. Bustinduy concluye que ser patriota implica defender a la gente trabajadora y los servicios públicos.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo y Derechos Sociales, ha reconcido que no entiede quién podría votar "en contra" de las nuevas medidas que ha aprobado el Gobierno. "Me cuesta imaginar qué argumento puede tener alguien para votar en contra", ha reconocido.

Un momento que ha aprovechado para recordar que la derecha y la ultraderecha ha votado en "contra de la mayoría trabajadora" durante toda la legislatura. "Son el brazo político de la patronal, los grandes propietarios, las eléctricas y la banca", ha indicado.

De esta forma, ha señalado que el interés que persiguen PP y Vox es el "suyo propio". "A quienes protegen son a ellos", ha recalcado.

Además, ha recordado que Santiago Absacal defiende cobrar el bono social térmico, argumentando que es "su derecho", mientras vota en contra de que las personas vulnerables puedan tener esas ayudas. "Es su derecho igual que el de las demás familias vulnerables que perciben prestaciones y a las que él denigra diciendo que cobran paguitas", ha señalado.

Una situación que ha reconocido que no es nueva en Vox, recordando que han votado en contra de otras medidas como los derechos de las personas con discapacidad o la reformulación de la ley de dependencia.

"Cada cual que se retrate", ha indicado, destacando que van de "valientes", pero luego Santiago Abascal "no se atreve a ir a Jordi Wild". Sin embargo, cuando es para reunirse con Donald Trump o Netanyahu, sí que acude para "rendirles pleitesía".

"Eso no es ser patriota, es ser cobarde", ha destacado, indicando que los miembros de Frente Amplio son los verdaderos patriotas, defendiendo que no se esconden de nada y son "los patriotas de la gente trabajadora, de las pensiones o de la sanidad pública".

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