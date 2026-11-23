Queda una semana para conocer el resultado de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, donde se espera en estos comicios una participación histórica. La gran mayoría de encuestas siguen dando una mayoría al PP y a Vox, sin embargo, el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, advierte que también en las pasadas elecciones de 2023 pasó la mismo, que la gran mayoría de sondeos vaticinaban una victoria de la derecha y resultó no ser así.

Por tanto, "cuidado con esos pronósticos a todavía una semana de las elecciones, porque si nos pusiéramos en esta misma semana antes del 23 de julio del 2023, seguramente casi todo el mundo estaba diciendo las mismas cosas que está diciendo ahora".

Tanto es así, recuerda Monrosi que hasta el propio Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho, "en una de las declaraciones más interesantes de las últimas horas para calibrar el momento de cómo está la situación". El líder del PP ha asegurado que todo el mundo les daba por vencedores en 2023, todas las encuestas así lo decían, también, ha dicho Feijóo, que ganó el cara a cara de 2023 y al final no conseguieron gobernar.

Por ende, "creo que es tan obvio que el presidente del Gobierno perdió el debate el cara a cara el otro día y que le salió fatal, como que seguramente no estamos en una situación que venían pronosticando todas las encuestadoras hace mucho tiempo, de que PP y Vox arrasan y se pasean con 200 escaños", concluye Monrosi.

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