La periodista cree que el mensaje de esta semana "por parte del PSOE va a ser que hay partido y por parte del PP que el partido aún no está ganado".

Natalia Junquera, periodista de 'El País', ha expresado en Al Rojo Vivo que ve "a la derecha algo nerviosa" de cara a las elecciones generales del 29N, y "no solo al PP, como dice Abascal, sino también a Vox".

Para Junquera, "eso ya es un triunfo de Pedro Sánchez", y no solo lo cree por lo que "se ha visto en las encuestas de los últimos días, sino de los últimos meses". "Yo creo que el mensaje de esta próxima semana por parte del PSOE va a ser que hay partido y por parte del PP que el partido aún no está ganado", ha manifestado.

De esta forma, la periodista de 'El País' ha señalado que "viniendo de donde venimos", considera que, "una vez más, se demuestra que al Partido Popular se le hacen muy largas las campañas electorales". Puedes ver la intervención completa de Junquera en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

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