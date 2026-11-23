El experto ha señalado que el partido que lidera Abascal "está bajando" desde el cara a cara. "Se ha cortado las transferencias de PP a Vox y se han incrementado las salidas desde Vox hacia el PP", ha manifestado.

Juan Miguel Becerra, CEO de 'SW DEMOSCOPIA', ha afirmado en Al Rojo Vivo que la foto que tienen "faltando todavía seis días para las elecciones, es PSOE ganador con 32,5% de los votos, más de 130 escaños, y un PP que está apenas a un 1,6 o 1,7 puntos del PSOE".

En este sentido, el experto ha señalado que "una pregunta que hay que hacerse en estos días es que hasta dónde va a subir el PSOE y hasta dónde va a bajar Vox", ya que, ha dicho, Vox "está bajando" desde el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

"Realmente, era un cara a cara a tres, porque Feijóo estaba hablando más a sus votantes que se le fueron a Vox que a los votantes, lógicamente, del PSOE", ha manifestado Becerra, quien ha aseverado que desde ese debate "se ha cortado las transferencias desde PP a Vox y, al mismo tiempo, se han incrementado las salidas desde Vox hacia el PP".

De esta forma, el CEO de 'SW DEMOSCOPIA' ha subrayado que "se está reorganizando a favor del PP el voto de derecha y de ultraderecha". "Y yo creo que eso es realmente lo que se va a ventilar el próximo jueves en el debate a cuatro, esa batalla interna entre derecha y ultraderecha, entre PP y Vox", ha apuntado, a lo que ha añadido que "al PSOE está llegando mucho voto útil".

En lo referente al dato de participación, el experto augura "aproximadamente un 73%", lo que supondría "un millón y medio más de votantes". "Esa es la previsión que tenemos y creo que se puede incrementar en los próximos días. Según la mayoría de las encuestadoras privadas, casi todos esos votos serían para el Partido Popular y Vox, una de las cuestiones en las que yo Lógicamente no estoy de acuerdo", ha concluido.

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