La sindicalista Afra Blanco se muestra contundente con el mensaje racista que dio este martes el alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), en el cara a cara con Ada Colau organizado por laSexta.

Tras animar a ver entero el debate organizado y emitido este martes por laSexta, entre Xavier Albiol (PP) y Ada Colau (Frente Amplio), la sindicalista Afra Blanco asegura contundente que no cree que las posiciones de Albiol sean "veladamente racistas", como decía Ada Colau: "Creo que las posiciones de Xavier García Albiol son racistas y punto", afirma Blanco.

"Cada cosa merece su término adecuado", insiste Blanco, respondiendo a la pregunta de Antonio García Ferreras de por qué arrasa como alcalde: "Porque tiene un discurso populista que somos incapaces, en términos generales, de frenar para decir la verdad".

"Y creo que en este país hay que recuperar el derecho a la verdad, creo que a la gente hay que explicarle que este señor es el que tiene las competencias para que la gente no duerma en la calle, creo que a la gente hay que explicarle precisamente que este señor es el que tiene competencias y su partido es el que tiene competencias y los partidos políticos son los que tienen las competencias precisamente para que las aulas no estén saturadas y que la culpa no es de las personas migrantes, es la de los políticos", añade contundente.

Y continúa su discurso respondiendo al mismo Albiol: "La culpa de que una persona migrante hoy precisamente esté en una situación de sin hogar no es precisamente de la presión migratoria, es de los políticos y la culpa precisamente de que tengamos la sanidad saturada no es de las personas migrantes, sino de los políticos". En el vídeo podemos ver al completo su crítica y análisis.

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