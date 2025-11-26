Fotos, propaganda y culto al líder: así es el calendario de Putin para 2026 que ya está la venta en Rusia

¿Cómo es? Cada mes tiene una foto del presidente ruso acompañada de una frase propagandística. Este año es para todos los públicos, ya que el mandatario siempre aparece tapado.

En medio de la guerra con Ucrania y las negociaciones para su resolución, los quioscos rusos deben hacer espacio para el calendario de Vladímir Putin de 2026, que se vende por tres euros. Este calendario es peculiar, ya que cada mes presenta una foto del mandatario en diversas facetas, acompañado de frases propagandísticas. En enero, la frase es "La frontera rusa nunca termina", junto a una imagen de Putin en una moto de nieve. En febrero, se le ve practicando judo como una "paloma con alas de hierro". Aunque no está distribuido por el Kremlin, este calendario busca mantener la presencia del líder ruso en los hogares.

A pesar de estar en medio de una guerra con Ucrania y en plenas negociaciones para acabar con ella, los quioscos rusos han tenido que hacer un hueco en sus escaparates para un nuevo artículo. Se trata del calendario de Vladímir Putin para 2026, que ya está a la venta por tres euros. Lo que lo diferencia de otros es que en cada mes aparece una foto del mandatario en distintas facetas, al más puro estilo Ken. Asimismo, a cada una de estas ilustraciones les acompaña una frase propagandística.

El año comienza cargado de intenciones. En el mes de enero, la frase escogida es: "La frontera rusa nunca termina", la cual adorna una imagen del líder ruso montando en una moto de nieve. Tampoco se queda atrás la de febrero, en la que Putin se declara como una "paloma con alas de hierro muy poderosas", ilustrada con una instantánea del presidente practicando judo.

Este almanaque ya se ha convertido en un clásico en las tiendas de souvenirs, con el que se deleitan los más ilusionados con el imperialismo ruso. Además, este año es para todos los públicos, ya que en ediciones anteriores el presidente aparecía sin camiseta, montando osos o pescando.

Este calendario no está distribuido por el Kremlin, pero tras su enésima publicación, está claro que la propaganda de Moscú tiene interés en que el mandatario esté presente en todos los hogares rusos todos los días del año. Así que ya sabe, si tiene un amigo o un enemigo invisible al que no sabe qué regalarle, aquí tiene una propuesta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.