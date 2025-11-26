Yolanda Díaz critica que mientras se "partían la cara" en el Gobierno "había al lado unos golfos" como Ábalos y Koldo

¿Qué ha dicho? "Ya está bien. La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción. Todos los golfos o presuntamente golfos que hayan robado, que hayan hecho todo tipo de tropelías en nuestro país -que son gordas-, todo el peso de la ley", ha asegurado la ministra.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado este miércoles que mientras "cinco mujeres nos partíamos la cara" en la pandemia "había al lado unos golfos" como el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Este jueves tendrán lugar las vistillas de revisión de las medidas cautelares del exministro José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo. Se realiza a petición de la Fiscalía y de las acusaciones tras conocerse las peticiones de prisión de las acusaciones en el procedimiento sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas en pandemia: el fiscal pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y las acusaciones populares lo elevan a 30 años.

Al ser preguntada por si este sería un antes y un después si este jueves Ábalos entra en la cárcel, Díaz ha hecho hincapié en que "tenemos que hacer en este país de una vez por todas es acabar con la corrupción". "Tenemos 19 recomendaciones del GRECO que hemos incorporado al acuerdo tras la comparecencia del presidente del Gobierno en junio que nos dicen lo que hay que hacer", ha comentado.

"Desde Sumar hemos presentado la primera ley para crear la agencia pública anticorrupción en nuestro país, dotada de medios humanos independientes, de recursos naturales, para actuar y cambiar la cultura radicalmente diferente en nuestro país de la corrupción. Para abordarla desde la prevención en todas las administraciones públicas del Estado", ha defendido la ministra.

Así, ha señalado que "lo que han hecho las derechas de nuestro país se llamen como se llamen, PP y Vox, ha sido votar en contra impidiendo que esa agencia, que no nosotros, sino que los organismos internacionales dicen que es clave para erradicar la corrupción, vea la luz".

"Ya está bien. La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción", ha añadido Díaz. "Todos los golfos o presuntamente golfos que hayan robado, que hayan hecho todo tipo de tropelías en nuestro país -que son gordas-, todo el peso de la ley", ha asegurado la ministra.

Además, ha apuntado que en el minsiterio de Trabajo durante la pandemia en "mientras nos partíamos la cara cinco mujeres para salvar el modelo productivo de España haciendo ERTEs, presuntamente había aquí al lado unos golfos".

"Hemos sido muy claros. España necesita tomar medidas inmediatas contra la corrupción. La corrupción tasada del PP nos costó más de 60.000 millones de euros, a base de recortes, a las españolas y españoles. Es un problema muy grave en España que erosiona la democracia", ha añadido.