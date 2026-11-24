El contexto El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig.

El Tribunal Supremo ha dictado un auto este lunes, 23 de noviembre, en el que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, archivando así definitivamente la causa del 'procés'. Este procedimiento, abierto en 2017, queda sobreseído, eximiendo a los implicados de toda responsabilidad penal. Puigdemont ha celebrado el fallo publicando un polémico poema en la red social X, dirigido a sus "enemigos", agradeciéndoles las razones que le dan para "morirse de ganas de darles por el culo".

Este lunes, 23 de noviembre, el Tribunal Supremo dictó un auto en el que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como el sobreseimiento libre de los hechos en la causa del 'procés'.

Con esta decisión, la causa del 'procés' se archiva de forma definitiva, un procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron-. Finalmente, se les exime de toda responsabilidad penal.

El líder de Junts per Catalunya ha celebrado el fallo con un polémico poema publicado en la red social X. En ese mensaje, Puigdemont aseguraba que cuando leyó este poema del escritor Jaume C. Pons Alorda en su libro 'El Corc' (LaBreu Edicions), se preguntó cuándo podría recomendarlo, pero al fin ese día ha llegado y por eso, dice, es hoy el momento perfecto para recuperarlo y recomendarlo.

Se trata de una poesía dirigida a sus "enemigos" o al menos así lo refleja el último párrafo de este poema: "A todos vosotros, a mis enemigos, os quiero dar las gracias por todas las razones que me dais constantemente para que me muera de ganas de daros por el culo".

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