El periodista analiza el anuncio de regreso del expresident a España y cuestiona su relato sobre el desenlace del procés, así como su capacidad para recuperar el protagonismo político tras años fuera del país.

Carles Puigdemont ha elegido el sábado 12 de diciembre para regresar a España, después de años instalado en Bruselas. En una comparecencia desde la capital belga, el expresident de la Generalitat ha presentado su vuelta como una victoria política frente al Estado español. Puigdemont ha asegurado que ha conseguido imponerse a un Estado que "había hecho de su encarcelamiento una prioridad nacional" y a "la voracidad represiva de todos los poderes españoles que se habían desbocado".

Estas declaraciones han provocado la reacción de Pedro García Cuartango en Al Rojo Vivo, donde ha cuestionado tanto el relato de victoria del expresident como su trayectoria política. "Me parece un personaje absolutamente devaluado. En primer lugar, porque se jacta de haber derrotado a España. No es cierto. Él huyó en un maletero y permitió que sus compañeros se sentaran en un juicio en el Supremo, en el que fueron condenados mientras él estaba en Bruselas", ha señalado. El periodista sostiene que el papel de Puigdemont en la política española se explica por el apoyo parlamentario de Junts a Pedro Sánchez: "Lo que sucedió es que él prestó sus siete escaños para investir a Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Fue una ley de amnistía a cambio de siete votos".

Cuartango también ha puesto en duda que Puigdemont pueda conseguir un referéndum de autodeterminación a cambio de futuros apoyos parlamentarios, como ha planteado el expresident. A su juicio, Junts atraviesa un momento de debilidad política en Cataluña y Puigdemont ha perdido buena parte de su influencia. Por eso, el periodista ha descartado que su regreso vaya a convertirse en un acontecimiento triunfal: "Yo creo que no va a tener un regreso triunfal. Va a tener que gestionar su fracaso". Y ha terminado con una predicción sobre su futuro político: "Creo que al cabo de pocos meses caerá en absoluta irrelevancia".

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