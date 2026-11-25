El presentador de Al Rojo Vivo cuestiona que los populares recorran en el 25N distintos escenarios vinculados al caso Ábalos y les recuerda el caso de Nevenka Fernández, víctima de un exdirigente del propio PP al que denunció por acoso sexual.

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Partido Popular ha organizado una particular ruta por algunos de los escenarios vinculados a los escándalos del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los populares han elegido dos lugares para escenificar sus críticas al Gobierno: la puerta del Parador de Teruel, hasta donde han desplazado a Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, y la vivienda de la plaza de España en la que residió Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, a la que ha acudido Cayetana Álvarez de Toledo, número dos del PP por Madrid. Con esta iniciativa, los populares buscan denunciar las actitudes machistas atribuidas al exministro y presentarse como defensores de las mujeres frente a un Ejecutivo al que acusan de haberlas desprotegido.

Desde la plaza de España, Álvarez de Toledo ha aprovechado la visita para cargar contra la política de vivienda de Pedro Sánchez y vincularla con el caso Ábalos. La diputada ha resumido así sus críticas: "El Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España, así que ninguna mujer con dignidad debería votarles, porque además han prostituido lo público y a las mujeres también".

Las estrategia de los populares han provocado una reflexión de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, que ha puesto sobre la mesa el caso de Nevenka Fernández y la trayectoria del propio Partido Popular ante las denuncias de acoso. "Yo solo me puedo acordar de Nevenka Fernández. Ayer le daban una medalla al Mérito Civil. Y claro, el Partido Popular quizás debería escucharla porque es una víctima de dirigentes del Partido Popular que tuvo la valentía de enfrentarse a ellos", ha señalado el presentador. Ferreras también ha recordado que el PSOE pactó posteriormente con Ismael Álvarez, el entonces alcalde de Ponferrada condenado por acoso sexual a la exconcejala. "El Partido Socialista llegó a pactar posteriormente, a hacer pactos políticos después de ser condenado", ha apuntado.

Han pasado más de 25 años desde que Nevenka Fernández, entonces concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, denunció públicamente por acoso sexual al alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, del Partido Popular. Aunque él fue condenado, fue ella quien tuvo que abandonar su vida en España tras sufrir una campaña de descrédito. Este martes, a sus 52 años, ha recibido de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la encomienda de la Orden del Mérito Civil, en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa. Fernández ha definido el reconocimiento como un mérito "colectivo a la memoria y a la dignidad".

Durante su intervención, la exconcejala ha advertido del riesgo de retroceder en los derechos conquistados por las mujeres y ha apelado a la responsabilidad colectiva e individual para defenderlos. "Pienso que hoy existe un peligro real de que todas las cosas que hemos peleado se terminen. Y ese es un peligro real, no porque lo pensemos, sino porque realmente está ocurriendo", ha advertido. También ha recordado el coste personal que todavía supone denunciar una situación de acoso: "Es dificilísimo enfrentarse a una denuncia y por eso sabemos que hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar, porque sabemos el coste personal que todavía implica en una sociedad que no entiende que tenemos el derecho a una igualdad".

Nevenka Fernández ha reconocido los avances legislativos en España, pero ha insistido en que las leyes deben aplicarse y que hace falta valentía para garantizar su cumplimiento. Preguntada por si todavía existe protección hacia determinados acosadores, ha aludido directamente al caso de la mujer de Móstoles y a la respuesta de los dirigentes políticos de su entorno: "Es una vergüenza que eso todavía ocurra en la sociedad que vivimos. Debemos seguir peleando para que eso no ocurra". Unas palabras que han llevado a Ferreras a cerrar su reflexión con una contundente valoración sobre la exconcejala: "Nevenka Fernández, toda la autoridad moral del mundo".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido