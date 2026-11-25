Tras las declaraciones de Borja Sémper, quien ha asegurado que el PP aceptará los resultados electorales "pase lo que pase", la sindicalista Afra Blanco ha cuestionado la credibilidad de ese compromiso y ha puesto el foco en los mensajes que, a su juicio, han lanzado dirigentes del Partido Popular y de Vox sobre el sistema electoral y el voto por correo. "Respetar los resultados de las urnas también significa dejar de llamar a un Gobierno 'Frankenstein'", ha señalado. Blanco ha rechazado que se atribuya de forma genérica a los representantes políticos la responsabilidad de haber sembrado dudas sobre el proceso electoral y ha citado directamente a varios dirigentes: "Pongámosle el cascabel al gato. Ha sido el señor Abascal, ha sido la señora Ayuso, ha sido el señor Alberto Núñez Feijóo, ha sido la señora Esther Muñoz, ha sido el señor Rascón y ha sido la señora Pepa Millán. Dicho de otro modo, ha sido el Partido Popular y ha sido Vox".

La sindicalista ha insistido en que ambos partidos han contribuido, según su análisis, a cuestionar la fiabilidad del sistema electoral y del voto por correo. Por eso, ha planteado una pregunta a los populares ante el escenario de una derrota en las urnas: "Estos son los partidos que han sembrado la duda sobre nuestro sistema y sobre nuestro voto por correo. No hay más. A partir de aquí, la pregunta que tengo es: ¿qué va a pasar si pierden?". Y ha añadido: "Porque el miedo ya lo han sembrado, el odio ya lo han sembrado, la duda ya la han sembrado".

Blanco también ha respondido a la intervención de Sémper y a su referencia a la capacidad de adaptación de los partidos políticos. "Los camaleones que tienen todos los partidos políticos, y lo digo en términos de respeto, no lo digo para mal. Los políticos se tienen que adaptar", ha afirmado. Sin embargo, ha cuestionado que el compromiso del dirigente popular resulte suficiente mientras otros responsables del partido hayan introducido dudas sobre el proceso electoral: "No me lo creo. ¿En qué momento tienes a Isabel Díaz Ayuso hablándote de pucherazo? ¿En qué momento tienes a Alberto Núñez Feijóo incluyendo un pero?". Por último, ha reclamado al líder del PP un mensaje inequívoco sobre la seguridad del sistema: "¿Sabes qué me gustaría a mí? Escuchar a Alberto Núñez Feijóo decir: 'El voto por correo es seguro'. Y punto".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido