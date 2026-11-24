¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha pedido que "la victoria progresista" sea "contundente" y "amplia" para que ambos partidos no puedan poner en duda el resultado, asegurando que él lo aceptará sea cual sea.

Pedro Sánchez ha expresado su confianza en que el 29 de noviembre se logrará una "participación histórica" y una "remontada épica progresista", sugiriendo que el Partido Popular y Vox deberán reflexionar. Durante una entrevista en 'RNE', el presidente del Gobierno ha mostrado dudas sobre si ambos partidos aceptarán el resultado si el PSOE gana, señalando que algunos medios conservadores ya intentan deslegitimar el voto exterior. Sánchez ha criticado que PP y Vox cuestionen el voto por correo y ha destacado que han recortado el derecho al voto de ciudadanos en el exterior. Ha insistido en que una victoria contundente es esencial para evitar que la derecha y la ultraderecha pongan en duda los resultados, subrayando la importancia de una democracia limpia y transparente. Sánchez ha afirmado que, a diferencia de sus oponentes, él aceptará cualquier resultado.

Pedro Sánchez ha destacado que confía en que el 29 de noviembre se producirá una "participación histórica" y una "remontada épica progresista", señalando que el Partido Popular y Vox "tendrán que hacer reflexión".

Durante su entrevista en 'RNE', el presidente del Gobierno ha reconocido que duda de que ambos partidos vayan a "aceptar el resultado" si el PSOE gana las elecciones generales, indicando que algunos medios conservadores ya están tratando de "desligitimar el voto exterior hablando de caos".

"La participación les pone de los nervios", ha indicado, señalando que ha oído al partido liderado por Santiago Abascal hablar de "trampas" y al PP poner en duda el voto por correo. "Han hecho que ciudadanos españoles que obtuvieron la nacionalidad y ya votaron en 2023 hoy no puedan votar", ha criticado.

De esta forma, ha recalcado que, lo primero que "han recortado las derechas" es el voto de los ciudadanos que vivien en el exterior.

"No tengo claro que PP y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo domingo. Lo que dice Vox es que, si ellos no suman, ¿se ha hecho trampa?", se ha preguntado.

Un momento que ha aprovechado para destacar que lo importante es que la "victoria progresista" sea "contundente" y "amplia" para que ambos partidos no puedan poner en duda el resultado.

"Precisamente para que la derecha y la ultraderecha no tengan ningún margen para poner en cuestión el resultado electoral de una democracia limpia y transparente", ha añadido.

Al ser preguntado por si no se fía de que vayan a aceptar el resultado, Sánchez ha insistido en que, con lo que está escuchando de ambos partidos, puede decir con claridad que, si no suman, no van a asumirlo. "Me parece muy grave", ha reconocido.

"No solo ponen en duda el voto exterior, además están diciendo que el voto por correo no está garantizado y que aceptarán el resultado si no hay trampas", ha recalcado.

Sánchez ha reconocido que nunca había visto una movilización como la actual entre el electorado progresista y que esta se va a "materializar" en votos para reeditar un gobierno progresista y ha afirmado que cualquiera que sea el resultado él si lo aceptará.

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