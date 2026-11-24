Protesta de los profesores en huelga frente a la Consejería de Educación de Madrid.

Los detalles Algunos catedráticos consideran que la orden de "neutralidad ideológica" del Ejecutivo madrileño es "contraria a la ley".

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, mantiene su negativa a dialogar con los profesores y no contempla dimitir, a pesar de la presión por parte de los docentes. Estos se sienten desamparados por la falta de diálogo y la norma de "neutralidad ideológica" impuesta por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los profesores madrileños, tras siete semanas de huelga, continúan luchando por la educación pública. Jorge Santamaría, de CCOO, y Rafael Valentín, de CGT, critican la imposición y censura de la Consejería. El catedrático Antonio Baylos considera que el Ejecutivo madrileño actúa fuera del derecho y la Constitución. Zarzalejo insiste en que no dimitirá, dejando la decisión en manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, sigue rechazando sentarse con los profesores ni tampoco se plantea dimitir. Muchos docentes se sienten desamparados ante la falta de diálogo y ante la norma de "neutralidad ideológica" impuesta por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Pese a todo, ni la lluvia ni las siete semanas de huelga aflojan a los profesores madrileños. "Nuestro compromiso por la lucha de la educación pública no decae", asegura Jorge Santamaría, delegado de la zona norte de CCOO, a laSexta.

Este martes han vuelto con sus camisetas verdes a la Puerta del Sol para clamar por el ataque a sus derechos fundamentales. El representante de CGT y maestro de Primaria, Rafael Valentín, denuncia que "la neutralidad que nos están intentando vender desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no es tal. Es imposición y censura".

Algunos catedráticos incluso consideran la actuación del Ejecutivo madrileño es contraria al derecho. "La Comunidad de Madrid se está colocando fuera del derecho, fuera de la Constitución y fuera de la ley", asegura el catedrático Antonio Baylos.

A este respecto, el Ministerio de Educación ha exigido a la Comunidad de Madrid que retire dichas órdenes por poner en riesgo los derechos fundamentales de los profesores.

La huelga educativa ha perseguido a Zarzalejos hasta Meco, donde ha reiterado que "no me planteo dimitir". "Será la presidenta de la Comunidad de Madrid la que, en su caso, nos ponga y nos quite. No es ninguna potestad de sindicatos subvencionados por el gobierno de España para reventar Madrid", ha declarado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido