La abogada del joven retenido en Estados Unidos tras ser retenido con el ICE describe que la situación de salud del joven está empeorando tras más de una semana retenido.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a Santi Almarcha, un estudiante español en Florida, acusado de exceder su estancia permitida en el país. Su abogada, Regina Pitarch, afirma que Almarcha está "muy asustado" y "pasando por un trato inhumano", confinado hasta su deportación, vestido como un criminal y enfermo. El Gobierno español intenta intervenir para su repatriación. Almarcha estudiaba en la Universidad de Missouri y fue dado de baja al optar por clases online, lo que llevó a su situación irregular. Aunque desea regresar a España, su liberación sigue pendiente sin razones claras, coincidiendo con el feriado de Acción de Gracias.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó el pasado 15 de noviembre a Santi Almarcha, un estudiante español que residía en Florida. La abogada del joven de 22 años, Regina Pitarch, habla con Más Vale Tarde y cuenta que "está muy asustado" al estar "pasando por un trato inhumano".

Desde Estados Unidos se le acusa de permanecer en el país más tiempo de lo permitido y, por el momento, se encuentra confinado hasta que se decrete su deportación. "Está detenido como si fuera un criminal, vestido de naranja" y, además, enfermo y con anginas.

Ante situaciones como no estar recibiendo atención médica o que no le apagan la luz para negarle el descanso, la abogada asegura que el Gobierno español "está intentando movilizar al Gobierno estadounidense" para lograr la repatriación.

La trayectoria de su pesadilla

Almarcha se encontraba estudiando Administración de Empresas en la Universidad de Misuri. Decidió que cursaría su último cuatrimestre en la modalidad online, sin saber que le darían de baja en la plataforma que va a asociada a la residencia.

"Esto conllevó que estuviera de manera irregular en el país", explica la abogada. Tras su detención por el ICE, comprobaron cuál era su situación administrativa y le recomendaron firmar los documentos para la deportación voluntaria.

Al pregunta de por qué no liberan al joven, quien ya ha manifestado su intención de volver a España y cuyos padres se han ofrecido a cubrir los gastos del viaje, la abogada responde que "se desconocen las razones". "A nivel administrativo, el Gobierno estadounidense lo está procesando, pero también hay muchos otros casos que procesar", explica, añadiendo a los posibles motivos que esta semana es Acción de Gracias y muchos trabajadores están de vacaciones.

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