Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Alertados por varios testigos y por miembros de seguridad de la discoteca, los Mossos, que tenían a una patrulla en los accesos, pudieron detener a los dos sospechosos cuando ya se iban de la zona en el mismo vehículo.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a dos jóvenes de 18 y 19 años, acusados de violar a una menor en un vehículo aparcado cerca de una discoteca en Golmès, Lleida. Los hechos se produjeron poco antes de la una de la madrugada del sábado 7 de noviembre, en un descampado junto al local. Testigos y personal de seguridad alertaron a los Mossos, quienes detuvieron a los sospechosos cuando intentaban abandonar el lugar en el mismo coche. Ambos detenidos comparecieron ante el juez el 9 de noviembre, enfrentándose a cargos por un delito de agresión sexual.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes, de 18 y 19 años, acusados de violar a una menor en el interior de un vehículo aparcado junto a una discoteca en Golmès (Lleida).

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron poco antes de la una de la madrugada del sábado 7 de noviembre, en el interior de un vehículo que estaba estacionado en un descampado junto a una discoteca.

Alertados por varios testigos y por miembros de seguridad de la discoteca, los Mossos, que tenían a una patrulla en los accesos, pudieron detener a los dos sospechosos cuando ya se iban de la zona en el mismo vehículo.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 9 de noviembre, acusados de un delito de agresión sexual.

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