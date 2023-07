Para acceder a la plaza del Ayuntamiento no hace falta más que pantalón y camisa blancas, faja y pañuelo rojo, no llevar nada peligroso (botellas, armas, etc.) y tener muchas ganas de fiesta. Y sí, llegar a tiempo. Porque pasadas las 10:00 de la mañana, el lugar desde el que se lanzará el cohete que da el pistoletazo de salida de los Sanfermines se abarrota de tal manera que, poco antes delchupinazo, ya nadie puede entrar.