Detenido un hombre por violar a su hija de 20 años en Lleida ante su otro hijo de 8 años

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 03.00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando, al parecer, una patrulla sorprendió al hombre cometiendo la violación.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada del pasado domingo a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija, de unos 20, ante su otro hijo de 8 años.

Según ha avanzado Segre y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, el padre fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración y la Policía Local notificó el caso a los Mossos d'Esquadra para que amplíen la investigación de los hechos.

