Pasajeros, agentes y ministros: los testigos de Adamuz desmienten la versión oficial de la llegada de los servicios de emergencias al Alvia

Los detalles El ministro Marlaska sostiene que a las 20:30 horas, 45 minutos después del accidente, la Guardia Civil ya estaba en el Alvia, pero tanto víctimas como guardias civiles estiman que fue más tarde.

El accidente ferroviario en Adamuz, que dejó 45 muertos, ha generado dudas sobre el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. El descarrilamiento del Iryo y la colisión con el Alvia ocurrieron a las 19:43 horas. El ministro Fernando Grande-Marlaska afirmó que los servicios sanitarios llegaron a las 20:30, pero testimonios indican que fue más tarde. Pasajeros del Alvia, como Santiago Rosendo, recuerdan que los primeros sanitarios llegaron alrededor de las 21:15 horas. La Guardia Civil estima una llegada entre las 20:30 y 20:45 horas. A pesar del caos inicial, a las 20:00 horas ya había presencia policial y sanitaria en el lugar. Renfe y Adif fueron informados del incidente poco después del choque, y a las 20:13 horas se confirmó el descarrilamiento del Alvia. En una hora, se movilizaron 39 ambulancias y 90 profesionales sanitarios. Según el consejero de Emergencias de Andalucía, las víctimas del Alvia fallecieron en el acto y los heridos fueron rescatados.

Una de las dudas que queda por aclarar sobre el accidente ferroviario de Adamuz que ha acabado con la vida de 45 personas, es a qué hora se atendió a las víctimas del Alvia, el tren con más víctimas mortales.

El descarrilamiento del Iryo y posterior colisión con el Alvia se produjo alrededor de las 19:43 horas. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que a las 20:30 horas ya estaban allí los servicios sanitarios, pero los testimonios conseguidos por Más Vale Tarde sostienen que fue aún más tarde.

Los pasajeros del Alvia estiman, en base a lo que recuerdan, que esperaron cerca de una hora a ser atendidos. Santiago Rosendo, pasajero del Alvia, ha declarado en Más Vale Tarde que vio a los primeros sanitarios sobre las 21:15 horas, una hora y media más tarde del accidente.

Robert, otro superviviente del Alvia, sostiene que tardaron entre 40 minutos y una hora. "Eso era adrenalina, corriendo y ayudando a gente de los vagones...", ha comentado a laSexta.

La versión aportada por los primeros agentes de la Guardia Civil es similar, aunque sin dar una hora exacta. "No le puedo establecer una hora. Si llegamos a las 20:30 horas, pues es una horquilla de 10 a 15 minutos", afirmó el cabo primero, Arturo Carmona, a Más Vale Tarde el jueves.

Esa inexactitud en la hora concreta de llegada de los servicios de Emergencias es fruto del caos de los primeros momentos. De lo que sí hay constancia es de que a las 20:30 horas llegaron los medios sanitarios. Media hora antes, el equipo de atención primaria de Adamuz y una pareja de guardia civiles ya estaba allí, como confirmó el jueves el ministro Marlaska.

"A las 20:00 horas, poco más de 12 minutos después, la primera patrulla ya se encuentra allí, quien toma conocimiento y todo se va desarrollando", aseguró.

A qué hora se informó

A esa hora, tanto Emergencias, como Renfe y Adif ya sabían que el Alvia estaba implicado en al accidente del Iryo. La Central de Emergencias desde Madrid se había puesto en contacto con Renfe para tener información sobre el accidente, que advirtió que había otro tren con heridos, por lo que entonces se pensaba que había sido un frenazo.

Óscar Puente ha defendido este viernes que es Emergencias quien debe coordinarse internamente para remitir la información a la delegación en Andalucía.

En paralelo, Adif, supo sobre el Alvia siniestrado a las 19:49 horas al comunicarse desde el centro de mando de Atocha con su interventora. La llamaron al no poder contactar con el maquinista, que falleció en el choque. La interventora, por su parte, dijo en esa llamada que tenía sangre en la cabeza por un golpe y que había más heridos.

Pocos minutos más tarde, a las 19:57 horas, en una llamada de Adif a Renfe se comunicó la presencia de heridos en el segundo tren, el Alvia, aunque aún no se hablaba de descarrilamiento, según indicó la gestora de infraestructuras en un comunicado.

Hasta las 20:13 horas Adif no informó de que el Alvia también había descarrilado. Así, aunque las compañías conocían la situación, sobre terreno los servicios de emergencia rescataban y auxiliaban a los que encontraban a su paso.

El Alvia se quedó a 800 metros del Iryo en medio de la oscuridad. En los primeros minutos, no hubo efectivos en el lugar. No obstante, una hora después del accidente ya se habían desplazado hasta allí 39 ambulancias y 90 profesionales sanitarios.

Asimismo, según ha confirmado el consejero de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, las víctimas mortales del Alvia murieron en el acto y todos los heridos pudieron ser rescatados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.