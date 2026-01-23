laSexta accede a las imágenes en las que se aprecian luces blancas y linternas procedentes del Alvia cuando el Iryo estaba siendo atendido

Los detalles Las imágenes se grabaron a las 21:04 de la noche del domingo y podrían demostrar que, en ese momento, no había Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni profesionales sanitarios a la altura del segundo tren siniestrado, el Alvia, que estaba a 800 metros del primero.

Nuevas imágenes de la tragedia ferroviaria en Adamuz revelan confusión tras el accidente, ya que las autoridades no sabían que dos trenes, el Alvia y el Iryo, estaban implicados. Grabaciones desde el Alvia muestran que, a las 21:04, las luces de emergencia se dirigían solo al Iryo. A las 21:15, finalmente se atendió a los pasajeros del Alvia. José María Galán, pasajero del Alvia, relató en Onda Cero cómo, al ver que los servicios de emergencia no llegaban, caminó hacia el Iryo, informando a la Guardia Civil del otro tren accidentado. Su relato contradice la cronología oficial del Ministerio de Transportes.

Nuevas imágenes de la tragedia ferroviaria en Adamuz. laSexta ha accedido a una grabación que ofrece algunos datos más sobre lo que sucedió en los minutos posteriores al accidente ferroviario. En el vídeo, muy oscuro, se pueden observar las luces del Iryo (el primero en la imagen) y otras luces alrededor presumiblemente de linternas e incluso alguna azul que podría pertenecer a algún servicio de emergencia. Por el contrario, detrás, se observan las luces del Alvia sin más movimiento alrededor.

Unos diez minutos más tarde, a las 21:15, otro vídeo al que ha tenido acceso laSexta demuestra que fue en ese momento cuando los pasajeros del Alvia fueron finalmente atendidos y llegaron las primeras ambulancias al lugar.

"Durante un tiempo no existíamos"

José María Galán, el primer pasajero del Alvia que decidió desplazarse a pie hasta el tren Iryo para pedir ayuda, ha relatado este viernes en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero cómo fueron los minutos en los que su tren quedó desatendido.

Al salir del tren, vio a lo lejos luces de emergencia que, para su sorpresa, no se acercaban con el paso de los minutos. En paralelo, varios viajeros que viajaban en el Alvia llamaron al 112, pero les aseguraban que los servicios de emergencias ya habían llegado y estaban trabajando en el lugar de los hechos.

En ese momento empezó a tener la sospecha de que ellos no eran los únicos que habían sufrido un accidente y que "había que tomar decisiones". Entonces, decidió caminar hacia esas luces y se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe en el Iryo: "Habíamos atrapado algo. Eran restos de personas".

Al llegar habló con un agente de la Guardia Civil, que le acompañó de regreso hasta el Alvia, ya que los agentes no eran conscientes de la existencia de este tren. Una vez llegaron, ya con el agente, todas las personas que se podían mover por sí mismas regresaron hacia el Iryo, esta vez acompañados por el guardia civil, que según detalla Galán, orientó la linterna hacia el campo para evitar iluminar los restos humanos que se encontraban sobre la vía.

Las imágenes chocan con la versión de Transportes

Antes de salir en busca de ayuda, Galán tomó una fotografía del vagón en el que viajaba. Lo hizo a las 20:20 horas. Estima que no llegó hasta la altura del tren de Iryo hasta las 20:45, momento en el que informó a la Guardia Civil de la existencia del otro tren accidentado. "A las 20:28 seguía andando por la vía en dirección al Iryo"

Este relato sería incompatible con la cronología facilitada por el Ministerio de Transportes, que sitúa a una patrulla de la Guardia Civil localizando el Alvia accidentado a las 20:15 horas. Galán considera que algunas de las llamadas realizadas al 112 aseguraban que se trataba de un tren Alvia en dirección a Huelva, pese a lo que pudieron confundirse con avisos procedentes de otro tren.

"Durante un tiempo, no existíamos, no estábamos en ningún plan", ha asegurado en su entrevista con Carlos Alsina. Según ha explicado, otros pasajeros del Alvia también emprendieron posteriormente el trayecto a pie para alertar del accidente a los equipos de Emergencias tras comprobar que estos no eran conscientes de la presencia del otro tren siniestrado.

