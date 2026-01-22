Los dos últimos cuerpos hallados bajo el Alvia cierran la lista de desaparecidos: 45 muertos en el accidente de Adamuz

Un agente de la Guardia Civil rastrea con un perro las inmediaciones de los vagones siniestrados del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Los detalles Mientras los equipos retiran vagones y despejan la vía, la Guardia Civil continúa registrando el terreno centímetro a centímetro para entender por qué se produjo la colisión con el tren Iryo.

La tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, ha alcanzado su punto más crítico con la recuperación de los dos últimos cuerpos desaparecidos, elevando a 45 el número de fallecidos y a 123 los heridos. El ministro del Interior, Fernando Marlaska, ha asegurado asistencia a las víctimas y ha destacado el trabajo de la Guardia Civil en el rescate. El accidente ocurrió cuando dos trenes, Iryo y Alvia, colisionaron, afectando a 480 pasajeros. La labor de recuperación ha sido compleja, con más de 200 profesionales trabajando en el lugar. La investigación sigue en curso, mientras se espera reabrir la circulación ferroviaria el 2 de febrero.

La tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba ha alcanzado su punto más crítico este jueves, cuando la Junta de Andalucía ha confirmado que los equipos de rescate han recuperado los dos últimos cuerpos que permanecían desaparecidos, completando así el listado de víctimas del choque entre los trenes Iryo y Alvia. Con ello, la cifra de fallecidos asciende a 45, mientras que los heridos son 123, seis de ellos graves. La mayoría de las víctimas son españolas; entre ellas hay tres extranjeros, 22 mujeres, 21 hombres y un menor.

El ministro del Interior, Fernando Marlaska, ha destacado que "todas las víctimas van a estar asistidas y protegidas por el Estado" y ha resaltado el trabajo de la Guardia Civil, que ha logrado recuperar los 45 cuerpos. Además, ha enviado un mensaje de ánimo a los heridos y ha explicado que la unidad encargada de la investigación "ha concluido la revisión visual de la zona y ya ha entregado un primer atestado".

Por su parte, el coronel Domínguez ha explicado que el accidente se produjo a las 19:47 horas y que en los trenes viajaban 480 personas, 289 en el Iryo y 191 en el Alvia. Según ha detallado, las primeras patrullas de la Guardia Civil se centraron en socorrer a las víctimas, asegurar la zona y colaborar en la evacuación y atención de heridos. Sobre las 23:00 horas comenzaron el levantamiento de cadáveres y la actuación forense, con apoyo de drones, perros y peritos, y tomando nota de los testigos.

"Hemos hecho todo lo posible para entregar los cuerpos, y el levantamiento de los dos últimos ha sido más lento porque se encontraban en una zona complicada del segundo vagón del Alvia", ha añadido el coronel.

Desde el lunes, más de 200 profesionales han trabajado sin descanso en la zona del accidente. La labor ha sido lenta y delicada porque cada movimiento debe ser autorizado por la Guardia Civil, tanto para preservar indicios como para garantizar la seguridad del operativo. Hasta ahora, solo se han movido los vagones siete y ocho del tren Iryo; el resto permanece en el lugar mientras se realizan las inspecciones forenses.

En el tren Alvia, los vagones uno y dos cayeron en un talud, lo que ha complicado la recuperación de los últimos cuerpos. Por eso, los especialistas del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba los han desguazado poco a poco con cizallas, trabajando jornadas de hasta 14 horas. Mientras tanto, otras máquinas han allanado el terreno para asentar una grúa de gran tonelaje que permita levantar los vagones tres y cuatro, que aún permanecen sobre las vías.

Ni Renfe ni Iryo han precisado cuándo finalizarán los trabajos de recuperación, aunque se mantiene la previsión de reabrir la circulación entre Madrid y Andalucía el 2 de febrero. Según fuentes de Adif, aunque ya han retirado parte de la catenaria dañada, las tareas principales no han podido arrancar por la necesidad de coordinación con la Guardia Civil y los expertos forenses.

La investigación sigue en marcha con equipos del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), drones con infografía forense 3D, peritos y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Los agentes han estado revisando el terreno centímetro a centímetro, registrando cada hallazgo que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Con la recuperación de los últimos cuerpos, todos los familiares han sido informados, y 40 de los cuerpos han sido entregados con el apoyo de equipos de psicólogos del operativo.

