Tremendo accidente

Una grúa se empotra en una casa de Los Barrios y obliga a los Bomberos a asegurar la estructura

¿Por qué es importante? El suceso ha ocurrido en Los Barrios, Cádiz, cuando una grúa que transportaba un coche, perdió el control y acabó empotrada en el porche de una vivienda. La principal hipótesis es un fallo en los frenos.

El suceso ha ocurrido en Los Barrios, Cádiz, cuando una grúa que transportaba un coche, perdió el control y acabó empotrada en el porche de una vivienda. La principal hipótesis es un fallo en los frenos. Afortunadamente, no hay heridos.

El porche de una casa de Los Barrios, en Cádiz, ha quedado completamente destruido después de que una grúa, que transportaba un coche, perdiera el control y chocara contra la vivienda.

Al parecer, el impacto podría haberse producido por un fallo en los frenos del vehículo, lo que ha provocado importantes daños en el muro, la puerta del garaje y varios pilares de la casa.

El golpe ha sido de tal magnitud que el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han tardado casi seis horas en asegurar toda la estructura de la vivienda y proceder a la extracción del vehículo pesado.

También se está analizando el estado de uno de los muros de la vivienda colindante, pero, afortunadamente, el siniestro ha quedado solamente en daños materiales, ya que no ha habido heridos.

