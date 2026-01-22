Uno de los primeros agentes en llegar al accidente de Adamuz relata cómo fue: "Atocha nos informó de que había otro tren pasadas las 21:00 horas"

Arturo Carmona fue el primer agente en llegar a la zona cero de la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo, pero no fue hasta las 20:45 cuando descubrió que había un segundo tren accidentado, el Alvia.

Arturo Carmona fue el guardia civil que se convirtió en el primer agente en llegar a la zona cero de la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz, Córdoba. Fue a las 19:47 horas cuando el 112 alertó a la Benemérita de este suceso, según el Ministerio de Interior. Sin embargo, no fue hasta las 20:45 cuando los primeros efectivos vieron el Alvia.

Cuando este agente se personó en las vías y vio el Iryo, sobre las 20:15/20:30 horas según cuenta, comenzó a ayudar a los afectados, pero poco después pudo observar cómo varias personas llegaban entre la oscuridad en dirección contraria a donde se encontraban los vagones siniestrados.

Este detalle le hizo sospechar que había ocurrido algo más grave y fueron esos pasajeros quienes le advirtieron: había otro tren implicado. Ante esa información, Carmona se desplazó a pie unos 800 metros en busca del segundo convoy, un Alvia.

Según la cronología que él mismo reconstruye y se analiza en 'Más Vale Tarde', sobre las 20:45 horas se encontró con estos vagones y una escena aún más desoladora ya que no había ningún sanitario en el lugar, pese a que había pasado cerca de una hora desde la primera llamada del Alvia al 112. No obstante, desde Interior indica que fue a las 20:15 cuando la Guardia Civil llegó a este tren.

Una vez supo que existía un segundo tren accidentado, recibió una llamada de Atocha informando de este mismo suceso. "Pudimos tardar un cuarto de hora aproximadamente (en encontrar el Alvia) desde que llegamos al lugar del siniestro. Si llegamos a las 20:30, la horquilla es de 15 o 20 minutos", explica.

El contacto con la estación madrileña, según relata, se produce a partir de las 21:00 horas, aunque Carmona subraya que no puede "precisar exactamente cuándo tuvieron conocimiento exacto del descarrilamiento del segundo tren".

