El viajero del Alvia que avisó a la Guardia Civil de que había otro tren accidentado en Adamuz: "A las 20:28 seguía andando por la vía en dirección al Iryo"

Desconcertados, sin saber que habían chocado con otro tren y en una oscuridad total. Así ha relatado José María Galán, el primer pasajero del Alvia que decidió desplazarse a pie hasta el tren de Iryo, la odisea que vivió para alertar a los servicios de emergencia de que había otro convoy accidentado en Adamuz.

En una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, Galán ha explicado cómo se desarrollaron los primeros minutos tras el impacto. "No teníamos ni idea de lo que nos había pasado", ha asegurado. En su caso, desde el cuarto vagón, no fue consciente de que su tren había chocado contra los vagones del Iryo que había descarrilando invadiendo la vía contigua. Según detalla, en los primeros momentos, la evacuación fue relativamente ordenada y bastante ordinaria: "Rompimos las ventanas, salió humo y empezamos a evacuar".

Sin embargo, la sorpresa llegó al salir del tren. José María empezó a ver luces de emergencia en la distancia, aunque no se acercaban. "En plena oscuridad era imposible calcular la distancia", asegura. En paralelo, varios viajeros que viajaban en el Alvia llamaron al 112, pero les aseguraban que los servicios de emergencias ya habían llegado y estaban trabajando en el lugar de los hechos.

En ese momento empezó a tener la sospecha de que ellos no eran los únicos que habían sufrido un accidente y que "había que tomar decisiones". Entonces, decidió caminar hacia esas luces y se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe en el Iryo: "Habíamos atrapado algo. Eran restos de personas".

A continuación, habló con un agente de la Guardia Civil, que le acompañó de regreso hasta el Alvia, ya que los agentes no eran conscientes de la existencia de este tren. Una vez llegaron, ya con el agente, todas las personas que se podían mover por sí mismas regresaron hacia el Iryo, esta vez acompañados por el guardia civil, que según detalla Galán, orientó la linterna hacia el campo para evitar iluminar los restos humanos que se encontraban sobre la vía.

Una versión que choca con la de Transportes

Antes de salir en busca de ayuda, Galán tomó una fotografía del vagón en el que viajaba, a las 20:20 horas. Estima que no llegó hasta la altura del tren de Iryo hasta las 20:45, momento en el que informó a la Guardia Civil de la existencia del otro tren accidentado. "A las 20:28 seguía andando por la vía en dirección al Iryo"

Este relato contrasta con la cronología facilitada por el Ministerio de Transportes, que sitúa a una patrulla de la Guardia Civil localizando el Alvia accidentado a las 20:15 horas. Galán considera que algunas de las llamadas realizadas al 112 aseguraban que se trataba de un tren Alvia en dirección a Huelva, pese a lo que pudieron confundirse con avisos procedentes de otro tren.

"Durante un tiempo, no existíamos, no estábamos en ningún plan", ha asegurado en su entrevista con Carlos Alsina. Según ha explicado, otros pasajeros del Alvia también emprendieron posteriormente el trayecto a pie para alertar del accidente a los equipos de Emergencias tras comprobar que estos no eran conscientes de la presencia del otro tren siniestrado.

