Trump vuelve a desmentir a Trump: amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte" y se fija nuevos objetivos tras dar por "casi terminada" la guerra

Entre líneas El presidente de EEUU vuelve a hacer gala de su errática política con mensajes que dejan clara su improvisación con el conflicto en Oriente Próximo. El mandatario dice ahora que "la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre Irán" si impiden el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

En menos de dos semanas de conflicto en Oriente Próximo, Donald Trump ha mostrado una postura contradictoria respecto a Irán. En una rueda de prensa, afirmó que los ataques conjuntos con Israel están "casi terminados" y que golpearán más fuerte si el conflicto resurge. Sin embargo, en redes sociales amenazó con una respuesta más severa si Irán interfiere en el Estrecho de Ormuz. Trump también mencionó la destrucción de la capacidad militar iraní y sugirió tomar control de sus reservas de petróleo. Este conflicto ha impactado en los precios del petróleo y la economía global, elevando los costes del combustible y afectando a los mercados financieros europeos.

Cuando no han pasado ni dos semanas del conflicto en Oriente Próximo, ni siquiera Donald Trump parece entender a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ofreció este martes una rueda de prensa en la que fardó de dar por "casi terminados" los ataques conjuntos con Israel contra Irán después de haber adelantado "mucho" su plazo inicial estimado para esta guerra. "Va a acabar pronto. Y si empieza otra vez les golpearemos aún con más fuerza", aseguraba el mandatario, que matizaba que no acabaría esta semana.

No obstante, ese mismo Donald Trump escribía horas después un mensaje en sus redes sociales en el que amenazaba con golpear "20 veces más fuerte que hasta ahora" a Irán si "hacen algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz", hablando incluso de que "la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos". "Espero y rezo para que eso no suceda", apostillaba un Trump que parece hacer ver que quiere evitar un conflicto que él mismo ha provocado, ayudado por Benjamin Netanyahu.

Según el mandatario estadounidense, los objetivos de sus fuerzas armadas son impedir que Teherán pueda tener capacidad de atacar Israel en un futuro, dejándoles sin radares ni telecomunicaciones "ni líderes". "Podíamos dejarlo aquí o ir más allá, y vamos a ir más allá", avanzaba Trump desde su club de golf en Miami. En sus redes sociales dejaba claro que su Ejército "eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación", en uno de los pocos mensajes que ha mantenido en las últimas horas.

Dentro de su retórica incendiaria habitual, Trump encuadra su amenaza al Gobierno iraní como "un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz", a lo que añadía: "Ojalá sea un gesto muy apreciado".

Sus palabras llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya prometido que dejará pasar a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio". El secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable" que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz.

Según Trump, a Irán no le queda "nada en el sentido militar". "No tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", aseguraba en una entrevista con CBS News.

Los bolsillos del mundo miran al estrecho de Ormuz mientras Macron abre la puerta a una respuesta internacional ante la que España pide tiempo

Sobre el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, Trump asegura que no tiene "ningún mensaje para él", pero avisa que ya tiene en mente a alguien para reemplazarle en caso de conseguir eliminarle. Antes de su elección, Trump defendí que tenía que participar en su nombramiento, poniendo como ejemplo la llegada de Delcy Rodríguez al poder en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

El petróleo marca máximos desde 2022

Desde Miami, Trump también habló de tomar el control de las reservas de petróleo iraníes, asegurando que "la gente --sin especificar quién esa gente-- piensa en ello", si bien añadió que todavía "es pronto para hablar de eso". Porque ese tema, el petróleo, se ha convertido en un asunto de relevancia mundial. Los ataques de Trump y Netanyahu en Irán repercuten directamente en los bolsillos de los consumidores de todo el mundo, también en España, donde ya se paga 30 céntimos más de media por el litro de diésel que antes de la guerra y 15 más por el de gasolina.

Este lunes hubo picos en los que el barril de brent ha superado los 100 dólares, algo poco habitual en los últimos años. Esto supone que el 'shock' que se ha experimentado en varios momentos de este lunes se ha suavizado, y mucho, ya que el precio ha llegado a dispararse en torno a un 30%, rondando los 120 dólares el barril, algo que no se veía desde 2022.

Los precios suben y los gobiernos caen en popularidad: la guerra en Irán provoca un encarecimiento general que debilita la política

También se pagará más este mes por la factura de la luz, hasta 20 euros de media, y la siguiente consecuencia podría estar en las hipotecas. Este lunes el euríbor ha alcanzado su nivel más alto en el último año. En concreto, la tasa ha marcado este lunes un nivel de 2,367%, que no se registraba desde marzo de 2025. Hace apenas unos días, se movía en el entorno del 2,2%.

Los mercados, mientras tanto, siguen resintiéndose con notables caídas. El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,86%, conteniendo el descenso de más del 3% que había registrado en la apertura. Así, el selectivo nacional ha perdido 146 puntos respecto al viernes pasado y se sitúa en los 16.928 enteros, por debajo de la cota de los 17.000 que, pese al desplome, logró mantener la semana previa.

En Europa, París se ha dejado el 0,98%; Fráncfort, el 0,77 %; Londres, el 0,34 %; y Milán, el 0,29 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se ha dejado un 0,61 %. El VIX, conocido como el "índice del miedo" y que tiende a dispararse en tiempos de incertidumbre, ha llegado a repuntar por encima de los 30 puntos, un nivel que se considera de volatilidad e incertidumbre elevadas. Sin embargo, al cierre de las bolsas europeas, se ha moderado hasta los 26 puntos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.