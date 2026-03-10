Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas "no seguirán colaborando" hasta que se levante el secreto de sumario.

Sí, pero... La familia siempre ha defendido la tesis de que el culpable conocía a Francisca, que podía ser un vecino.

Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas han optado por no declarar, argumentando que no conocen las acusaciones en su contra. Tras salir de la comandancia de la Guardia Civil en Zafra, su abogado, José Duarte, señaló que, sin acceso a las actuaciones y bajo secreto de sumario, no seguirán colaborando. Uno de los hermanos, Lolo, insistió en su inocencia, afirmando que buscan un chivo expiatorio. La familia de Francisca, desaparecida hace nueve años, sostiene que el culpable conocía a la víctima y posiblemente era un vecino, lo que aumenta las sospechas sobre los hermanos.

Se han acogido a su derecho de no declarar. Los dos hermanos investigados en la desaparición de Francisca Cadenasno seguirán colaborando con la UCO hasta que no sepan de qué tienen que defenderse.

En la tarde de este martes los hemos visto salir de la comandancia de la Guardia Civil en Zafra diciendo que no tenían nada que decir. Estaba prevista la declaración de Julián, después de que su hermano Manolo declarase durante seis horas.

El abogado de los hermanos advertía a su llegada: si no tenían acceso a las actuaciones de la Guardia Civil, si el caso seguía bajo secreto de sumario, no iban a colaborar, no iban a seguir declarando. "Como no saben de qué se pueden defender, porque ayer no nos dijeron nada después de seis horas, hoy tendrán que decirnos de qué se tienen que defender y qué hay contra ellos ", ha asegurado el abogado José Duarte. "Si no nos lo dicen, van a dejar de prestar declaración y lo harán en el juzgado", ha añadido.

Al salir de su no declaración, los hermanos no querían hablar a los medios. Sí lo han hecho esta mañana: en concreto Lolo, el hermano que sí declaró. Insiste en su inocencia y asegura que buscan una cabeza de turco. "Es que somos inocentes, pero parece que están buscando una cabeza de turco", ha dicho, asegurando que han colaborado. Y recuerda: "Yo estaba en el hospital de Mérida. Salí a las once y algo".

Las sospechas de la familia

Pero, ¿dónde está Francisca Cedenas? Sigue siendo la pregunta nueve años después. Considerado uno de los casos más inquietantes de nuestro país, la expectación ante su resolución es máxima.

Son los primeros investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en nueve años: dos hermanos, vecinos de la misma calle. Ellos insisten en que son inocentes, se lo han dicho a la Guardia Civil y lo han mantenido hasta delante de las cámaras. No se han escondido este martes en Hornachos, porque esta tarde uno de ellos ha declarado ante la Guardia Civil.

Hay que recordar que ya habían declarado, pero en calidad de testigos. Ahora son investigados por la desaparición de Francisca, que, recordemos, salió de su casa una noche hace nueve años y solo un momento para despedir a unos amigos al lado de su puerta. Ya nunca regresó. Los dos investigados viven justo al lado de Francisca, aunque uno de los hermanos.

La familia de Francisca no quiere ni referirse a ellos y su hijo no puede no poner mala cara cuando se le pregunta por el asunto. "En eso, nos vamos a callar", ha dicho Diego Meneses, hijo de la desaparecida.

Y es que, la familia siempre ha defendido la tesis de que el culpable conocía a Francisca. Es más, han mantenido la hipótesis de que podía ser un vecino. Su cuñada recuerda que uno de los investigados ayudó a Francisca Cadenas la misma noche de la desaparición. Hace nueve años.

