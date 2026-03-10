Seis muertos en el incendio de un autobús 'postal' en Suiza

Los detalles Según ha informado la policía local, se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque matizan que la investigación acaba de comenzar.

Seis personas han muerto y cuatro han resultado heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como 'postales', en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, según ha informado la policía local en una breve conferencia de prensa.

Además, un socorrista ha resultado herido mientras cumplía con su misión, mientras que tres de los heridos se encuentran en un estado grave. Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer. Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Según ha comunicado la policía local a través de su cuenta de Facebook, el incendio se ha producido a las 18:25 de este martes, cuando se declaró un incendió en el vehículo. Además, han pedido a los vecinos de la zona que eviten la zona.

Los autobuses postales suizos (reconocidos por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos) son un servicio de transporte icónico en este país que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.