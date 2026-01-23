Un maquinista retirado defiende el rescate en Adamuz: "Todos los implicados allí hicieron todo lo posible; el que no llegó a más es porque no pudo"

Eugenio Parreño ha argumentado sus motivos para defender los procedimientos llevados a cabo en el accidente ocurrido en la provincia de Córdoba, así como ha lanzado un alegato en defensa del transporte ferroviario.

El maquinista retirado Eugenio Parreño ha defendido en Más Vale Tarde la gestión que hicieron tanto el centro de control de Atocha como los efectivos sanitarios y de la Guardia Civil en la tragedia de Adamuz. "Estoy seguro de que todos los implicados allí, con arreglo a circunstancias, hicieron todo lo posible", ha expresado, al tiempo que ha añadido que "el que no llegó a más es porque no pudo".

En cuanto al hecho de que fuese la interventora del Alvia la que respondiese a la llamada ha querido aclarar que en el caso de que el maquinista no pueda contestar, ella es la siguiente en la escala de mando. En este caso, "tuvo la suerte de estar en cola", puesto que si no tendría que haber cogido el teléfono un miembro de la tripulación de acuerdo con el protocolo. Al mismo tiempo, ha defendido que la interventora no tuviese conocimiento de que el tren había descarrilado, puesto que "las cosas no se saben hasta que se saben".

Igualmente, ha reiterado que "desde el centro de control pusieron todos los medios", sin embargo, "la noche era la que era, la distancia era la que era", así como se "tardó hasta que se encontró". "Yo no sé, aquí si es que estamos tratando de buscar algún culpable de algo", ha espetado.

Por otra parte, ha explicado cuáles son los pasos que se deben seguir cuando se tiene un accidente dirigiendo un tren. El conductor "es el que comunica al centro de control y desde allí se organiza todo el tema del 112 y los bomberos si hacen falta". "Eso lo hace el maquinista, es el que está ahí en el sitio y le dicen: 'Colabora', pero el mando se lleva desde Atocha y el maquinista queda a las órdenes y en comunicación recíproca".

Con todo, ha querido lanzar un mensaje en defensa del transporte ferroviario. "Es seguro viajar en tren y es el medio de transporte más seguro, muy por encima de la carretera y muy por encima del avión, y que nadie tenga miedo de montar el tren"

