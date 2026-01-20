Marlaska asegura que "todas las hipótesis están abiertas" aunque descarta un sabotaje en el accidente de tren de Adamuz

¿Qué ha dicho? El ministro del Interior ha señalado que la investigación se encuentra en la "fase inicial". "Es el momento del rigor, no de la precipitación", ha señalado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "todas las hipótesis están abiertas" sobre las posibles causas del descarrilamiento del tren de Iryo con el que 20 segundos después chocó el Alvia de Renfe en Adamuz (Córdoba), aunque ha descartado la posibilidad de un sabotaje.

"Todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso del siniestro están abiertas", ha indicado Marlaska en varias ocasiones durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, remitiéndose al informe que realizará la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que se encuentra en su fase "inicial".

En este sentido, ha recordado que la CIAF ha determinado que "será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del Iryo".

En cuanto al sabotaje, ha dicho que "nunca se ha barajado esta posibilidad" sino que se han centrado "en cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario". "No me gustaría que llamáramos la atención en aquello que nunca ha habido ningún elemento que pudiera ni siquiera barajarse de inicio", ha enfatizado, dejando claro que "es el momento del rigor, no de la precipitación".

Tanto Marlaska como Elma Saiz han destacado que el Gobierno está informando "a tiempo real" a la población sobre el accidente en Adamuz. "Si en algo hay un consenso es en esa información desde el primer minuto por parte del Gobierno, del ministro de Transportes, del presidente del Gobierno", ha recalcado la portavoz.

El ministro ha defendido la independencia y la profesionalidad de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), asegurando que "no hay ninguna duda" de su independencia funcional porque la propia norma reguladora así lo establece y por el funcionamiento demostrado en los últimos años.

Desde 2007, ha dicho, la CIAF lleva analizando expedientes, en concreto de 270 siniestros, y "nunca ha habido ninguna duda" de la profesionalidad, el carácter técnico y la finalidad, que es la determinación de las causas de los accidentes para evitar a futuro otros incidentes.

La CIAF es un órgano colegiado, formado por un presidente, Ignacio Barrón, y cinco vocales, de los que tres son ingenieros (de caminos, canales y puertos e industrial y de telecomunicaciones, expertos en infraestructura ferroviaria, material rodante y señalización y comunicaciones). Otro más es experto en seguridad y circulación ferroviaria y un quinto en explotación de los servicios ferroviarios. Está adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes pero trabaja en independencia funcional.

Durante su comparecencia ha detallado también el despliegue en los primeros instantes del siniestro, recordando que el servicio de Emergencias 112 de Andalucía lanzó el primer aviso a las 19:47 horas, dos minutos después del accidente, y que la primera patrulla de la Guardia Civil llegó a la zona a las 20:00 horas. A partir de ahí, se desplegaron numerosos efectivos, entre ellos más de 300 agentes del Instituto Armado.

