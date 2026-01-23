Santiago Rosendo, superviviente del Alvia de Adamuz: "A las 20:45 allí no había nadie; solo estábamos los pasajeros haciendo lo que buenamente podíamos"

Este superviviente del accidente ferroviario que tuvo lugar en la provincia de Córdoba ha relatado cómo fueron los momentos posteriores a la tragedia y cómo se siente tras ella.

Santiago Rosendo, superviviente del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que viajaba en el Alvia, ha detallado el tiempo que tardaron los servicios de emergencia y la Benemérita en llegar hasta el lugar de los hechos y cómo vivieron esos momentos. En este sentido, Rosendo ha señalado que "a las nueve menos cuarto allí no había nadie de Guardia Civil y de sanitario mucho menos porque llegaron bastante más retrasados".

"Yo salí por la puerta, no por la ventana, y a las 8:40 horas yo llegué a los vagones uno y dos, y allí no había absolutamente nadie de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Allí solo estábamos los pasajeros haciendo lo que buenamente podíamos. Posteriormente, sí llega una pareja de la Guardia Civil, no le puedo decir si es cinco, diez, quince o veinte minutos después, ya no lo sé el tiempo", ha relatado, al tiempo que ha detallado que los servicios sanitarios no llegaron hasta aproximadamente las 21:15 horas.

Asimismo, ha recordado que tras poder salir del tren y mientras esperaban a que llegase la ayuda, escuchó a heridos que ni siquiera podía ver "porque estaban debajo de los hierros del vagón uno, pidiendo auxilio y socorro". "Nosotros intentamos alumbrarlo con la linterna del móvil, pero obviamente no se veía nada, porque era de noche oscuro y es una linterna del móvil que no tiene potencia ninguna", ha rememorado.

Por otra parte, ha remarcado el desconcierto que se vivió en ese momento, puesto que no eran "conscientes de que había otro tren", ellos pensaban que habían descarrilado y que la Guardia Civil estaba llegando, puesto que veían sus luces a lo lejos, pero no sabían que estaban atendiendo a los pasajeros del Iryo.

Del mismo modo, ha destacado que se encuentra "sobrellevando" la situación y "dándole gracias a la vida", pero el sentimiento que le predomina es el de la "culpa" por haber sobrevivido. "Más adelante supongo que con el tratamiento psicológico y demás, pues supongo que iré sacando los sentimientos más positivos, pero ahora mismo obviamente es todo muy reciente y todavía hay gente enterrando a sus allegados", ha agregado.

Por último, ha informado de que han creado un grupo de WhatsApp y otro de Facebook para darse apoyo entre todas las personas que padecieron "ese suceso, así como también para algún familiar de alguna persona que haya fallecido".

