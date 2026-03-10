Platos listos para comer en el supermercado: cada español consumió 18 kilos de comida preparada en 2025

¿Por qué es importante? Los expertos nos recomiendan tener especial cuidado con los alimentos rebozados y fritos, sin olvidar los sándwiches que ya nos vienen hechos.

Juan Roig, propietario de Mercadona, planea expandir la oferta de platos listos para comer en sus supermercados, creando espacios con mesas y sillas para que los clientes puedan consumir la comida recién comprada, similar a un restaurante. Esta tendencia responde a la creciente demanda de comida preparada, impulsada por la falta de tiempo para cocinar y la conveniencia de estos productos. En 2022, el consumo de comida preparada alcanzó los 18 kilos por persona, destacando pizzas, patatas y platos de pasta. Aunque es práctico, los expertos aconsejan moderación y cuidado al elegir, evitando productos ultraprocesados y fritos.

Platos listos para comer en el supermercado. Son los planes de futuro del dueño de Mercadona, Juan Roig. Montar espacios en todas las tiendas donde se pueda consumir la comida que se acaba de comprar, como si estuviéramos en un restaurante.

"Ya tenemos 'listo para comer' en todas y vamos a continuar poniéndolo", ha dicho este martes Roig. "En todas queremos ponerle mesas y sillas, en todas queremos poner 'listo para comer'", ha insistido.

Ante este anuncio del empresario, nos preguntamos: ¿ustedes también compran cada vez más comida hecha en las grandes superficies?

En un mundo ideal, nuestros padres nos cocinarían toda la vida. "Mis padres me suelen dar comida que preparan ellos", asegura una de las chicas a las que hemos preguntado. Pero no todos tenemos esa suerte. Y, claro, no es lo mismo. "Bueno, al final de algo tenemos que morir"

No nos sale tan rico y encima cada vez tenemos menos tiempo para cocinar. "Entre trabajo, estudios y todo eso, pues no da tiempo", lamenta una mujer.

Así que, aunque intentemos evitarlo, todos, alguna vez, acabamos comprando comida preparada. Sobre todo porque, "es fácil, bajas, lo compras, está hecho, no tienes que hacer nada y suele estar bien de precio".

De hecho, cada vez lo hacemos más. El año pasado consumimos 18 kilos de comida ya preparada por persona. Sobre todo comimos pizza. Pero también patatas y platos de pasta.

Kayet nos enseña su bolsa. Ha comprado una tortilla de patata y puré. Porque para hacer un puré casero, explica que "al final tiene que comprar todos los ingredientes" para hacerlo.

Se lo lleva a casa porque, aunque se esté normalizando eso de comer en los supermercados, a muchos les sigue dando un poco de reparo. Sigue la opinión de: "Prefiero tranquilamente en casa".

Y, además, no hay que abusar. Porque aquí no todo es lo que parece. Los expertos nos recomiendan tener especial cuidado con estos: "Los que ya están rebozados y fritos", sin olvidar estos "sándwiches que ya nos vienen hechos".

El truco, nos dice, es saber escoger y huir de los ultraprocesados.

