Tragedia ferroviaria en Adamuz

La llamada entre la interventora del Alvia y Atocha tras el siniestro: "Tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar al maquinista"

El contexto Esta conversación se produce en paralelo a la que mantiene otro técnico de control con el maquinista del Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba), que en un primer momento no fue consciente del accidente y hablaba de un "enganchón".

"Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista". Así se dirigía una interventora del Alvia accidentado en Adamuz a un responsable del puesto de mando, en la estación de Atocha. El controlador recurrió a ella ante la imposibilidad de contactar con el maquinista, que ya había muerto a consecuencia del impacto con el Iryo que había descarrilado previamente. Según publica 'El País', desde el centro de control llamaron hasta en dos ocasiones al maquinista.

La conversación es enormemente dramática y confusa, ya que ella, que estaba herida, no era consciente de que el maquinista había fallecido instantáneamente, e intentó trasladarse hacia la cabeza del tren para encontrarlo mientras va hablando con Atocha.

Esta llamada se produce en paralelo a la que mantiene otro técnico de control con el maquinista del Iryo, que en un primer momento no fue consciente del accidente y hablaba de un "enganchón". Hasta después de dos llamadas, este conductor no se dio cuenta de que su tren había descarrilado a partir del sexto vagón.

Esta es la conversación entre el puesto de mando de Atocha y la interventora:

- Interventora: "Hola, buenas. Dígame"

- Puesto de mando: "Hola, buenas tardes, ¿me escuchas?"

- Interventora: "Sí, le escucho, dígame"

- Puesto de mando: "Oye, te llamo aquí de puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él, mira a ver si te puedes pasarle."

- Interventora: "Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza."

- Puesto de mando: "¿Qué, perdona?"

- Interventora: "Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar al maquinista."

- Puesto de mando: "Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista?"

- Interventora: "Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo."

- Puesto de mando: "Perdona, dime, dime."

- Interventora: "Que voy a intentar ir a la Cabina."

- Puesto de mando: "Vale, ¿cómo está la...? ¿Cómo está...? ¿Cómo está el material?"

- Interventora: "Tengo un golpe en la cabeza con sangre"

- Puesto de mando: "Sí, sí, sí, me lo has dicho."

- Interventora: "¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está?"

