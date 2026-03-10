Una DANA pone en aviso naranja por nieve a Granada y trae frío, lluvia y nieve

En la imagen varias personas caminan bajo la lluvia por las calles del centro de Castellón.

Los detalles Hay aviso naranja por nieve en zonas de Granada, con cinco centímetros de espesor en Guadix, Baza y la cuenca del Genil. Hará un frío más propio de enero en Albacete y Jaén (9 ºC), Granada (11 ºC) y Alicante, Almería y Murcia (15 ºC).

Este martes, una dana atlántica traerá frío, lluvia y nieve al sureste de la península, afectando a seis comunidades autónomas bajo aviso por condiciones meteorológicas adversas. Granada está en aviso naranja por nieve, mientras que otras regiones, como Albacete, Almería y Murcia, enfrentan avisos amarillos. Lluvias intensas afectarán a Alicante, Castellón, Murcia, Valencia, Ibiza y Formentera, y Canarias tendrá vientos fuertes. Las temperaturas subirán en el noroeste, pero bajarán notablemente en el sureste. Se esperan precipitaciones intensas en la Comunidad Valenciana y nevadas en las Béticas. Canarias tendrá lluvias débiles y fuertes alisios.

El tiempo de este martes estará condicionado por una dana atlántica, que se irá desplazando hacia el sureste de la península, donde vuelve el crudo invierno con frío, lluvia y nieve. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que seis comunidades autónomas están bajo aviso por nieve, lluvia, viento o mala mar.

Hay aviso naranja por nieve en zonas de Granada, con cinco centímetros de espesor en Guadix, Baza y la cuenca del Genil. El resto de los avisos son de nivel amarillo -riesgo-, algunos por nevadas en lugares de Albacete (Alcaraz, Segura y La Mancha), Almería (valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas), Cuenca (La Mancha), Granada (Las Alpujarras y Sierra Nevada), Jaén (Cazorla, Segura, capital y montes), Málaga (Ronda) y Murcia (noroeste).

El aviso amarillo por lluvias fuertes afecta a Alicante (litoral norte e interior), Castellón (litoral sur), Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón), Valencia (litoral) y las islas baleares de Ibiza y Formentera. En Canarias, Meteorología ha activado el aviso amarillo por rachas de 70 km/h y mala mar en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Por otro lado, las temperaturas subirán en cuadrante noroeste y el norte de la Meseta sur, y bajarán en Melilla, el Cantábrico oriental y la mayor parte del centro, el este y el tercio sur peninsular, y lo harán de forma localmente notable en interiores del sureste (Albacete, Almería, Granada y Murcia). Hará más frío en Ávila (6 grados como mucho) y Albacete, Jaén y Segovia (9), y más calor en Las Palmas de Gran Canaria (20), Palma y Santa Cruz de Tenerife (19).

Los termómetros marcarán entre 5 y 10 grados menos de lo normal en gran parte del tercio sur. Así, hará un frío más propio de enero que de casi mediados de marzo en Albacete y Jaén (9), Granada (11) y Alicante, Almería y Murcia (15).

Por otra parte, este martes se mantendrá la inestabilidad en la península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos tendiendo a abrirse claros por la tarde en la mitad norte y suroeste peninsular. Habrá precipitaciones en el cuadrante sureste, así como en regiones del centro-este, Andalucía occidental y las islas Pitusas, ocasionalmente con tormenta en el Mediterráneo.

Es probable que esas precipitaciones alcancen intensidades localmente fuertes en las Pitiusas, Murcia y, especialmente, la Comunidad Valenciana, con probables acumulados importantes en el sur de esta última región. Además, se esperan nevadas con acumulados significativos en el entorno de las Béticas a una cota de 800 a 1000 metros. Canarias tendrá nubes y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, ambiente prácticamente despejado en el resto del archipiélago, en tanto que soplarán alisios fuertes con rachas muy fuertes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.